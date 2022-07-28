戀愛Staycation｜「雀仔」鄧亦雯IG含大量水着照　真身竟係老師？

「雀仔」鄧亦雯是參加之一。（節目截圖）

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》由強尼（許博文）、陳俞希（Hailey）及許寶恆（Alice）擔任節目主持，節目有四男四女會在一間獨立的大屋中共同生活約十天，好讓他們透過不同活動互相了解性格，已經出場的三位女嘉賓受到不少網民的關注，當中《香港01》就找到「雀仔」鄧亦雯接受訪問，讓大家了解到雀仔性感外表和內在性格的巨大反差！

雀仔IG大量水着照極清涼。（IG/@tttyyymm）

現年24歲的「雀仔」鄧亦雯，是四位女參加者中最為年輕的一位，她於香港理工大學畢業後，曾經擔任活動統籌的相關工作。雀仔接受《香港01》訪問時坦言自小已經很外向：「由細到大都唔係嗰啲可以坐定定嘅小朋友，所以都會鍾意啲好玩嘅嘢，之後讀書都揀咗活動統籌，主要都係對人同有趣嘅工作。」不過，雀仔再透露：「已經冇做活動統籌啦，而家係補習老師為主」，原來雀仔會為幼稚園學生，強化數學方面的知識，非常有愛心。

雀仔私下係補習老師。（IG/@tttyyymm）

身為網路紅人的雀仔，Instagram坐擁2.6萬粉絲，她經常曬出大量水着照，令網民大飽眼福，被問到社交媒體中的大量泳衣性感照片，會否被家長質疑專業程度而影響到補習工作時，雀仔就解釋到：「咁係適當嘅場合會着適當嘅衫，我又唔會補習嘅時候着住泳衣嘅。同埋我諗最緊要係老師教到嘅內容，令到小朋友真係有得着，享受上堂嘅過程。」

雀仔Instagram坐擁2.6萬粉絲。（IG/@tttyyymm）

雀仔出演《戀愛Staycation》後，曝光率無異是比以往增加了不少，不過雀仔就暫時沒有打算在幕前發展，她笑言道：「因為唱歌水平有待改善，所以今次都冇參與幕前嘅演出」、「不過我個人都幾鍾意做Production嘅工作，所以就算係幕後嘅工作我都幾享受」。

點擊下圖看更多照片：