本港天氣非常炎熱,現年28歲的前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)就趁着好天氣出海滑水。今日(28/7),她在IG上載滑水影片並寫着:「A Wakesurf beginner. Second time of the year. Mission completed.(滑浪初學者,今年第二次,任務完成)。」穿上泳衣和救生衣的嘉雯大曬白滑長腿,雖然是初學者,不過她非常淡定、神情從容,網民大讚她叻女:「超勁,平行力超好!」、「滑得好,非常出色」。



穿上泳衣的嘉雯大曬白滑長腿,雖然是初學者,不過她非常淡定。(IG/ @carmaneysantiago)

點撃睇更多嘉雯靚相: