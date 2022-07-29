成龍當年闖荷里活不被重視　堅持自己終成功：現在所有動作都學我

成龍從影數十年來經典作品無數，不但在華語影壇享負盛名，在國際上也有非常高的地位和知名度，2016年他更獲奧斯卡金像獎終身成就獎。日前成龍出席第36屆大眾電影百花獎開幕式暨百花獎論壇時，大談當年闖蕩荷里活的經歷，他透露當年為了打入美國市場，特別學了一年幾英語，但發展卻不似預期：「到了外國人家不是說你這個動作有多好，而是『嘩，你這句對白講對了』，他們不會注重我的動作，只是注重我的發音，而且我套的招呢，是我自己的那種東西，他們不喜歡，他們說『你能一拳把人打倒嗎？』美國他們是以演戲為主，後來在美國兩年多沒有發展。」



成龍出席第36屆大眾電影百花獎開幕式暨百花獎論壇。（微博@成龍中國粉絲團）

成龍是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員。（視覺中國）

不過成龍沒有氣餒，依然堅持自己的風格：「我說我不要美國市場，我要我自己的市場，我還是拍我自己的東西，我從來沒有想過要再進入美國市場，我只是拍我自己喜歡拍的東西，還是堅持我自己所有的動作拍法，結果一部《紅番區》就打入了美國市場，到了後面，不是我要進入荷里活了，是荷里活需要我，是他們回來請我。」

成龍憑電影《紅番區》（Rumble in the Bronx）成功打入美國市場，奠定其國際巨星的地位。（視覺中國）

成龍透露當年要搭十幾個鐘飛機，專程飛到美國試鏡，更要在導演面前展示各種才藝，但卻可能無功而返，不過如今就完全相反：「現在所有人找我，導演、編劇，都要從美國飛過來北京找我，我有一點點報復的心態，其實很幼稚了現在想想。但是現在因為我堅持自己的那些動作，現在整個荷里活，包括目前所有的動作你看，全部都是用Jackie Chan’s style，全部都要學我的，我就非常驕傲，我堅持是對的，只要你自己對自己有信心。」而他亦憑着雜耍般的武打風格、充滿喜劇感的動作而受到一代又一代的影迷追捧。

成龍與Chris Tucker合作拍攝的《Rush Hour》系列絕對是代表作。（視覺中國）

成龍還回憶起史泰龍邀請他到荷里活參加首映禮，當時現場一百幾位武行都向行過的成龍鞠躬：「所有人站起來那一霎那，嘩，原來我在美國也是可以的。」其後史泰龍還將自己收藏的《警察故事》錄影帶給成龍看：「他說當我們沒有動作，想不出橋段的時候，都是看你的錄影帶。我說真的？他把那個門一開，全部是我的錄影帶，就覺得我自己堅持我自己走的路，沒有學他們是對的。所以我跟所有現在我們的電影人講，不要為了去荷里活而去荷里活，你到那邊沒有用，你只能是跑龍套，當你自己在本地你成功了，他們就會來到中國找你，他們需要你，不是你需要他們，堅持自己。我到了那邊是，我的英文就是如此了，你們去學國語。」

成龍同史泰龍好Friend。（視覺中國）

成龍指當年香港，甚至是中國市場都不被重視，但如今外國電影人就十分注重中國觀眾的喜好：「謝謝所有的觀眾，你令我們中國演員在外面有面子，就是因為所有的觀眾到戲院去看戲，令我們《長津湖》有幾十億（票房），他們看見眼都紅了，這個大蛋糕，現在到我們說我分你一點，不是你來分我。」引來全場掌聲！

成龍的發言數次引發熱烈掌聲。（影片截圖）