MIRROR演唱會｜AK夠義氣仲係暖男　細數5件窩心事好關心隊友

組合MIRROR舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，有傳在開騷前總綵排時爆出一連串意外，一度暫停綵排，更令其中一名舞者受傷。據指疑似有人將責任推在MIRROR的舞蹈員身上，令他們大感不滿，紛紛在IG出Story表達怒氣， 而12子的Anson Kong（江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）和姜濤都有在IG Story出Post為舞者們打氣，特別是Anson Kong更連出兩po寫道︰「致所有dancer，每場表演你們都使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少。在我心中，你們也是主角，一齊加油，我哋有全港最優秀嘅舞者，一齊完成呢個騷。」和「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」為Dancers們出頭。其實Anson Kong出名有義氣而且對人好，而且愛護小動物，所以他也有做過不少好人好事呢！



Anson Kong出名有義氣。（資料圖片）

正因為早前疑有舞蹈員受傷，加上頭兩場演唱會出現驚險場面，所以令鏡粉非常緊張。早前有舞蹈員在IG表示︰「真心好多謝AK請班Medical team睇埋dancers。大家周身傷痛，真係好彩有佢哋幫我哋治療/放鬆/預防，冇佢哋都唔知點算好，辛苦晒了，感動感謝！」粉絲大讚Anson Kong好好，但之後他本人在IG Story稱這是「大棚福利，唔使客氣」， 而他又謙稱自己只是純粹提議，是公司出錢為舞蹈員聘請醫療團隊。對一同合作的舞蹈員都照顧有加，可見舞者出身的Anson Kong不忘本。

另外，Anson Kong在上年1月出席記者會時，被發現左手中指受傷用紗布包紮着，他當時透露原來是在朋友的聚會上，有狗隻咬小朋友，他即時上前阻擋，更「痛得死去活去」，即時去醫院睇醫生。可見Anson Kong好關心小朋友。

Anson Kong的手指受傷。（影片截圖）

而Anson Kong對MIRROR隊友亦有情有義，例如Ian（陳卓賢）曾表示，初出道時收入少，又不懂打開自己心窗，但Anson Kong主動跟他說話，又不時找機會請他吃飯，助他解決財困，二人至今都是好兄弟。又例如在《全民造星II》時，節目組安排MIRROR參賽，更整一個「MIRROR排行榜」叫參賽者投票，Anson Kong並不是排最尾的人，但他卻懷着為兄弟不值的心情，非常不滿兼對鏡頭說︰「其實我覺得好唔公平，呢個排行榜入面總係會有最後一名，同埋一定係有第一名，一定係有傷害到人！」又例如在節目《Mirror Go》，MIRROR曾到泰國拍攝，有一幕是要他們玩攀石，Anson Lo（盧瀚霆）爬到一半選擇放棄，Anson Kong立即跑去接住他，更不斷安慰對方說「唔緊要」。

Anson Kong與Ian好friend。（IG@_kisang_）

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Anson Kong出名是愛貓之人，多年來家中養有不少貓隻，非常有愛心。而於今年1月時，有動物庇護組織在社交平台發布拯救了重傷的流浪狗「多多」，當中提及狗狗需要做截肢手術，可是手術費高昂，不少媒體也作出報道。而Anson Kong在Telegram群組向「生粉」作出呼籲，貼出報道連結，並留言說：「唔好買KYUBI（AK個人品牌服飾）住啦，幫咗動物先。」生粉亦立即作出行動，以「AK aka 老闆毛孩拯救隊名義」作出捐款。

Anson Kong是愛貓之人。（IG@_kisang_）