盤點圈中四大性感尤物　樂宜平均三日晒一次泳衣相未算最激

踏入夏天不少女星、藝人、網紅都愛出外遊船河，騷一騷大好身材。要數近期最受IG網民歡迎的，就有樂宜（Lokyii）、王麗嘉、余思霆以及林芊妤（Coffee）時下經營社交平台有好多方法，當中最快捷，最有效的方法一定是「派福利」。據非正式統計，這4位女神平均每三日都會post一次性感相或泳衣相保持人氣。比起寫千字文、花費幾個小時影一張日出日落風景相的話，換上泳衣去海灘影一輯性感相肯定更有迴響。



樂宜。（IG相片）

樂宜（Lokyii）一開始以模特兒身份出現在娛樂圈，其後轉型成為夜場打碟DJ也有不錯的發展。同時間樂宜（Lokyii）的IG充滿了性感泳衣相，所以也吸引了大量睇「福利」的粉絲。早年更傳過因為她的形象太過性感，引起男朋友的不滿而鬧分手。

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Irisa胸前的泳衣白印好搶眼。(王麗嘉ig)

王麗嘉另一個稱呼就是「王敏德、馬詩慧個女」，但王麗嘉的作風卻比父母更為大膽，有別於其他網紅藝人的IG，王麗嘉的相片除了更加大膽以外，還多了一份隨心的藝術感。最重要的一點，她遺傳了媽媽的好身材，在圈內可算是得天獨厚。

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林芊妤（Coffee）。（IG相片）

林芊妤（Coffee）成為瑜伽老師後，人氣一天比一天多。無可否認，大家都被她的完美身材吸引，但更多人會更欣賞她在健材、修身、瑜伽上的努力。近年林芊妤（Coffee）結婚生子後她還吸引了不少媽媽級的粉絲。

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余思霆。（IG相片）

雖然余思霆在TVB工作期間已不時派送「福利」，但她近年回到台灣發展後也更為放得開。可能因為她喜愛陽光海灘和水上運動，所以打開她的IG幾乎是她的泳衣照。

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