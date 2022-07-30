拆你個夢｜杜如風爆曾與梁朝偉「拍拖」　保錡見到ERROR會瀨尿？

ViuTV全新節目《拆你個夢》逢星期一至五晚上11時正播映，由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，三位首次合作已經展示了高度默契，輪流放笑彈，而他們接受《香港01》訪問時，亦分享了不少拍攝趣事。

杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持。（梁碧玲攝）

節目中邀請到多位的嘉賓分享自己的夢境，被問題到有哪一位嘉賓的夢境最為深刻時，Kathy就表示可能大家都是從事同一行業，因此夢境都略有相同：「大家都好焦慮、好大壓力，都係發被喪屍追、過關卡、跑唔郁嘅夢」。之後還大爆保錡已經透過節目學會解夢，為此保錡就搞笑回應：「嚟嚟去去都係個啲，甩下牙、瀨下尿、跑唔郁，全部用一個方法可以解決，你對自己冇信心，上司畀壓力你」，Helen更因此情況為保錡取了新名字——「佛洛唔伊德」，非常好笑！

Kathy就表示可能大家都是從事同一行業，因此夢境都略有相同。（梁碧玲攝）

夢境內容向來天馬行空，被問到是否夢到過男、女神時，Helen就興奮透露，夢見與梁朝偉談戀愛：「我發夢喺機場大樓拖住梁朝偉去佢送機，因為佢要去歐洲做影展，他拖住我去到閘口，個夢真係好清晰，佢仲細細聲同我講『呢幾個月都很忙，要周圍走影展，唔得閒陪你，不如下個月喺泰國一個島度假』，點知我醒咗，我就即刻追夢，問清楚喺邊個島，而佢就答我『恨X島』。（夢中有劉嘉玲？）梗係唔會啦！即刻變噩夢。」而Kathy仔與Helen一樣夢見與男神林宥嘉拍拖。

杜如風夢中與梁朝偉談戀愛。（梁碧玲攝）

保錡坦言沒有夢見過女神，但卻有夢到偶像張家輝：「我純粹喺台到大嗌一句『我愛張家輝』，當時好寫實，我攞咗男新人金獎或歌手獎，起身再諗起，點解咁黐線嘅，係樂壇（頒獎禮）大叫張家輝，上網搵先發原來佢係唱歌入行」，早前在金像獎頒獎禮上，張家輝在台上向保錡打招呼，令他追星成功，保錡認為這並不是預知夢，又認真表示：「夢想只要肯努力同堅持，你覺得遙不可及嘅嘢，有一日終會遇到，警惕大家無論出身如何，只要堅持一定會追到。」

保錡好勁夢見ERROR。（梁碧玲攝）

三位之間的對話幾乎沒有界限，在節目中更是連發春夢都會分享，而保錡就一本正經表示：「我鍾意日本嘅，歐美留俾阿Dee啦。」被問到會否夢見ERROR的其他成員時，他就驚恐表示：「呢個仲要發夢見？真係見到會瀨尿！」雖然三位分享了不少趣事，但是在開拍節目前， Helen為此感到緊張，原因是《拆你個夢》是她首個廠內拍攝兼非外出旅遊的節目，因此她坦言：「一間廠喺咁大，有燈又好多部機，我坐喺度又冇得郁，平時我係好跳，初初係好驚嘅，但好彩有佢哋係身邊，我發夢個時，佢哋就會幫我兜。」此外，Helen向來都是獨自一人主持節目，當她得悉有拍檔時倍感壓力：「最初監製未同我講有拍擋，後來聽到有拍擋，我自己係有少少壓力，平時係一條友做開，所以感覺今次識咗好多人。」

服裝：ba&sh（Kathy 仔） 、SPORT b.（保錡）

化妝：Jenny.Tziong（Helen）

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