MIRROR演唱會最後綵排只能在排舞室進行　12子未能熟習舞台機關？

第一場(25日）《BOSS》前奏響起後，舞台機關未準備好 ，眾人在台上未敢放縱大跳。（資料圖片)

MIRROR首次紅館開騷，發生嚴重意外令全港市民震驚 ，他仇次MIRROR演唱會舞台有不少機關位，但有傳只有兩日時間踏台彩排。開騷前夕，Anson Lo曾在IG上載照片，並表示「準備迎接演唱會最後一日綵排」，照片應該是在排舞室所拍攝，只見地板上貼有多條白色膠紙以及數字，疑似用膠紙「搭建」迷你版紅館舞台，讓12子熟習走位。

但有多年舞台經驗的郭富城日前出席活動時，透露過往舉行個唱時，會預留3、4日時間踩台，而場務同事會特別提醒舞台地勢、危險位置；此外，事前亦會前租地方搭建1︰1的舞台熟習。

在排舞室的膠紙舞台，有多個三角位，完全對應了MIRROR的紅館舞台。

開場時，12子從子而降，未知是否美觀問題，下半身並未有套上任何安全措施。(資料圖片）

由於年初疫情關係令不少工作受到影響，故MIRROR雖然一早知道將在7月開騷，但絕大部分時間都趕拍劇、拍戲，而姜濤更在開騷前飛美國拍戲，至6月中才返港。12子的正式排練演唱會時間約得一個月時間，但既要排練個人部分又要排練團體部分，絕對是極大的考驗。

首次開紅館，Jer興奮在高空橋彈跳。(資料圖片）

其實在首晚開騷後，唔少觀眾都發現舞台危機重重。例如布幕落下之後，12子從天而降，上身雖有安全索繩扣緊，但下半身未有套上任可安份措施，而是坐在如鞦韆般的坐位下降，感覺十分牙煙。另外，12子在高空橋唱《IGNITED》時，Jer在橋上興奮跳動，Anson Lo即時上前捉緊對方，似乎感覺到高空橋不能承受太多衝擊。

Anson Lo即時上前捉緊對方，似乎是感受到危機。（資料圖片)

另外，第二場Frankie叉錯腳跌落台時，他幾乎是直跌落三角窿位，幸好台下有「神之手」將他推回台上。有網民其後分析，Frankie完成個人部分後，是12子上台與他對唱《無盡》，而根據當晚的排位，當時台下的「神之手」，應該就是Edan與Anson Lo，是要「神之手」沒有及時出現，估計Frankie並非只擦損手咁簡單。

只要有成員動作較大，M字高空橋都會有明顯的晃動，尤其是中間的部分。