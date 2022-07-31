MIRROR演唱會︱台上舞蹈員位位值得尊重　阿Mo演出經驗不亞於12子

MIRROR紅館演唱會周四（28/7）舉行第四場，當Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆）表演歌曲《Elevator》時，懸掛在高處的大屏幕突然跌落，導致兩名舞蹈員受傷倒地，其他舞蹈員急忙抬起大屏幕參與搶救，而兩名傷者及後被送往伊利沙伯醫院救治，其中阿峯（張梓峯）情況穩定，已於昨日（29/7）下午在家人陪同下出院，而COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿Mo）情況不太理想，醫管局指，已即時派出跨專科團隊為傷者提供治療，其中一名傷者在深切治療部留醫，情況嚴重。

MIRROR演唱會｜阿Mo第四節頸椎骨折癱瘓 今早開始8小時大手術

消息指阿Mo腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓。（IG圖片）

事件發生後有不少MIRROR演唱會的舞蹈員都先後在社交媒體上保平安，又為傷者祈禱。其實每一場表演上，在幕前揮灑汗水的並不是只有站立在台中央的明星，他們身邊的舞蹈員同樣為完美的演出付出不少，儘管在場的觀眾眼中只有偶像，但是舞蹈員仍然會在自己的舞台上盡情跳舞享受這一刻屬於他們的舞台，而《全民造星》的導演曾經發文表示：「#舞蹈員不是舞台的配角 #舞蹈員不是道具 #我們值得被尊重」，以下讓我們了解一下，在MIRROR演唱會中，有哪些舞蹈員同樣有參與演出。

網民紛紛為阿Mo集氣。（IG/@momo.lky）

李啟言（阿Mo）是MIRROR演唱會中受傷的舞蹈員之一，亦是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友。現年27歲的阿Mo在大學時期認識Anson Lo（盧瀚霆），更一起參加《全民造星》，於55強止步，當時他以拉小提琴加跳舞的方式演繹歌曲《Finess》，顯出他的多才多藝。隨後就成為了MIRROR的御用舞蹈員，在不少的MV中，都會見到阿Mo的身影。

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阿峯出院後亦有在IG上為阿Mo打氣。（IG/@fungfung2222）

張梓峯（阿峯）同為傷者之一，在前日（29/7）下午因情況穩定在家人陪同出院。阿峯經常與Anson Lo合作，曾經在歌曲《Megahit》和《King Kong》MV中擔任伴舞，在演唱會上亦是《Mr. Stranger》和《King Kong》的舞蹈員。他和Anson Lo一樣，曾經擔任天王郭富城（城城）的舞蹈員之一。2018，城城舉辦的《郭富城舞林密碼世界巡迴演唱會 南京站2018》已經能發現他的蹤影。今年年頭，阿峯與相識十年的女友拉埋天窗，今次意外發生後，他的老婆和阿峯的社文平台亦有不少人留言打氣，希望阿峯早日康復。

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點擊下圖睇睇仲有邊啲舞蹈員：

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除了台上舞蹈員之外，擔任編舞的方家諾（Rock Sir）亦為舞台付出良多，畢業於香港中文大學體育運動科學系的他，是香港著名的舞蹈及排舞老師。早在2000年已參加多個大型舞蹈演出，在歌手黎明、Twins、李玟等人的演唱會中擔任舞蹈員。Rock擁有超過20年舞蹈及編舞經驗，近年更為香港及國際知名的藝人作編舞，如Anson Lo、姜濤、古巨基、組合Mirror、Twins、等等。更是節目中的導師及排舞師，如《美女廚房》、《全民造星》等。這次MIRROR演唱會上，有不少舞蹈員都是他的學生之一。