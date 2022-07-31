重新出發｜陳約臨到日本拍攝全員染疫　監製張志明：冇得計損失

有《3日2夜》之父之稱，前無綫金牌監製張志明自從過檔香港開電視後，就重點打造全新旅遊《重新出發》，繼續請來張沛樂（沙律）、陳約臨（Kelly）、劉芷希及陳芷尤等多位女神，為觀眾帶來久違的養眼福利！雖然《重新出發》目前已經開播，不過日前收到消息正在日本拍攝的陳約臨以及攝製隊均不幸染疫，情況令人擔心！

《重新出發》帶大家用55日重臨舊地。（影片截圖）

去年底成為「日本人妻」的Kelly，本來帶觀眾「返鄉下」，之後順道回夫家探親。不過，在完成東京的拍攝，抵達大阪後，她與其餘3名工作人員都相繼確診，她接受《香港01》訪問時講道：「我哋而家各自喺酒店隔離緊，我已經一條線咗，但安全起見都自我隔離多幾日，先可以繼續拍攝。（靠自我康復？）無錯呀，我哋都有帶定啲藥旁身，都驚屋企人會擔心，但而家身體情況還好，因為都打咗3針。」問道日本混血人夫有否幫手時，她笑稱：「每日都有Facetime，但我喺大阪，佢喺東京，唯有嗌外賣靠佢幫我睇吓有咩食，佢係我嘅翻譯機。」而Kelly就透露拍攝完後暫時會繼續逗留日本：「日本呢邊可能要搬屋，搞掂晒啲嘢先至再返香港。」

陳約臨抵達大阪返亦未有更新IG！（IG/@yeuklam）

Kelly曾表示因為工作之餘，又可飛日本見老公，是兩全其美。（IG@yeuklam）

+ 32

而張志明亦稱目前拍攝旅遊節目是非常大的挑戰，更希望攝製隊儘快平安回港：「今次我哋拍旅遊節目去咁多個地方，飛日本應該係最困難，首先要等Kelly個簽證都等咗好耐，所以我哋喺最後先拍日本。佢哋應該喺大阪染疫，嗰日拍完嘢返到酒店就全部都發燒同喉嚨痛，我哋都即刻安排咗間酒店等佢哋全部自我隔離，唔好再出去，Kelly第4日已經變返一條線，我諗成班過多3、4日就冇嘢可以出返嚟拍攝嗰幾集，之後就可以快啲返香港。（預計會損失咗幾多？）其實都冇得計損失，而家出發去拍旅遊節目真係搏㗎，唔可以用錢去計。」

張志明表示希望攝製隊平安返港！（梁碧玲攝）

沙律張沛樂帶十套泳衣到泰國拍攝節目。（IG：@charlottecheung107）

+ 74

點擊看旅遊節目《重新出發》一眾主持靚相：