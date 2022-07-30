開心無敵獎門人｜JW豪邁示範黐乳貼嚇窒曾志偉：唔使乸開嚟睇嘅

《獎門人》系列今年踏入25周年，由獎門人曾志偉帶領元祖獎老錢嘉樂、阮兆祥，以及新獎老麥美恩、程浩駿以及吳嘉儀擔任主持的全新一輯《開心無敵獎門人》，將於明晚（31日）首播。獎門人志偉表示今輯所有遊戲，是從以往175個遊戲中精選出來，為數約30多個，並笑言當中有些是無綫小生花旦也十分恨玩的項目。

《獎門人》返嚟喇！「獎門人」曾志偉（左2）率領「獎老」錢嘉樂（左1）、阮兆祥（左3）同埋麥美恩擔任主持。

為了與眾同樂，今輯更加插QR Code互動環節，家庭觀眾可透過掃描於節目中出現的QR Code，答過大會指定問題後，有機會成為現場觀眾。首集出現的經典遊戲包括「開心無敵搵啖食」、「開心無敵爆波波」、「辣辣壽司邊個食」系列、「開心無敵大電視」、「開心無敵彈遮遮」以及「開心無敵按按鈕」，必定勾起觀眾的集體回憶。

新加盟嘅吳嘉儀同埋程浩駿表演跳舞，成功炒熱氣氛。

首集嘉賓陣容有「痞子殿下隊」的周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）與張頴康，以及「歌星隊」的陳奐仁、Eric Kwok（郭偉亮）、連詩雅、鄭融與姜麗文。當中JW及鄭融分別化身兩隊「肉緊」擔當，鄭融玩遊戲時相當忘我，不但脫掉高踭鞋、更踎地兼瞓地，表現相當落力。而被罰食辣辣壽司時，遭芥辣攻心的鄭融邊食邊晃動身體企圖物理減辣，更一度激動至倒瀉牛奶，可愛兼爆笑指數爆錶。

鄭融「騰騰震」解辣，呢個方法真係聞所未聞。

至於JW則於玩「大電視」時博晒命，除了神還原視帝馬國明招牌天然呆樣，更親身示範脫胸毛及黐乳貼，節目組更要特別處理相關畫面，JW的投入度令獎門人志偉都大表佩服：「JW好落力，乳貼唔使『乸』開嚟睇嘅！」聲大大的姜麗文則原來是本集的豬隊友代表。自認玩「開心無敵我最勁」好勁的她，一度點名挑機周嘉洛，更誇下海口玩Side bet，最終連番失手累隊友陳奐仁、Eric Kwok捱食辣辣壽司。