MIRROR演唱會｜「造星IV」方方發聲轟藝能工程︰未查清楚唔好開工

MIRROR的紅館演唱會在7月28日的第四場發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）被突然墜下的大型屏幕重擊受重傷，至今仍於伊利沙伯醫院留醫。至於演唱會總承辦商藝能工程有限公司亦在昨晚（30/7）發聲明指公司會配合主辦單位與政府專責小組調查，希望盡快查出事故原因，又指由於事件尚在調查階段，而舞台設計涉及不同單位，所以暫不向外界發放任何訊息，以免引起誤會，待相關部門有調查結果，才再作詳細交代。而有參與MIRROR演唱會的舞蹈員方芷欣（方方）亦轉載了有關演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明報道。



曾參加《全民造星III》和《全民造星IV》的方方是舞蹈員出身，今次亦有份參與MIRROR的演唱會。（IG@fongfongfong_）

方方在IG上載了有關演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明報道，並怒轟︰「未查清楚你哋唔好開工啊！」（IG@fongfongfong_）

方方在IG story轉發了有關演唱會總承辦商藝能工程有限公司的聲明報道，並寫道︰「調查緊唔講得，OK。查，一定要查，未查清楚關唔關你事，咁你哋停晒工未？仲有冇後續其他演唱會係經手於你哋？未查清楚你哋都唔好開工啊！呢單嘢唔係我跟開，嗰單嘢又唔係我跟開，收咁多錢做咗啲咩？」她又寫道︰「一定要mon X 住，睇吓查咗啲乜，查到啲乜。」

方方是MIRROR演唱會的舞蹈員之一，她亦有在IG貼出23位有參與演出的舞蹈員的澄清聲明，聲明表示舞蹈員們不會接受任何傳媒採訪，並澄清所有網絡平台流傳的匿名留言均並非出自任何一位MIRROR演唱會舞蹈員，所有言論僅透過個人平台發放。另外，聲明亦提名所有受傷舞蹈員的健康狀況只由本人、家屬和官方發放單位為準，而23位舞蹈員並沒有為傷者發起眾籌。聲明最後強調「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」

藝能工程聲明全文。

23位參與演出MIRROR演唱會的舞蹈員發出聲明。（IG@fongfongfong_）

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