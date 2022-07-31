江嘉敏捧花影相接連出po似有拖拍　自爆有「一個想見的人」

藝人江嘉敏在今年3月時被爆與拍拖三年多的電競高層男友Anthony分手，她雖然未曾正面回應過，但她曾在出席活動時，表示︰「多謝大家關心，過去就過去，大家都展望將來，今年我會專注事業，今年公司畀全新挑戰我，要我做主持。」明言展望將來。而早前，江嘉敏在IG的帖文引來網民揣測她有拖拍。



江嘉敏連續兩個帖文令人誤會她有男朋友。（IG截圖@kaman_kong）

江嘉敏先是在IG上載自己的靚相，再寫道︰「快樂其實很簡單……一個好看的妝容，一件漂亮的衣服，一束喜歡的花，一個想見的人。」兩日後，她又上載了幾張自己捧着一大紮花的照片，並寫道︰「一個好看的妝容有了，一件漂亮的衣服有了，一束喜歡的花也有了，那一個……」再標記了「#那一個影相的人」、「#承上post」等tag，令網民聯想到她是否有新對象或者是有人追呢，故有網民留言說︰「那一個喜歡的人有了嗎？」不過，除了以上的文字，其實江嘉敏亦有標記了「#愚妹可教也」，表示照片是由妹妹拍攝的。

江嘉敏捧着花束影相。（IG@kaman_kong）

江嘉敏見到網民誤會她拍拖，於是再開post回應，寫道︰「靚衫靚妝靚花有喇……想見嘅人……其實係成個月冇見嘅妹妹，大家未免諗太多喇……不過都多謝大家嘅祝福。」又說︰「阿妹換咗新手機～我毫不客氣瘋狂用嚟影相！」江嘉敏又標記了「#成個月冇見屋企人」、「#屋企人永遠都係想見嘅人」、「#着靚啲唔一定係約咗男仔嘅」等等，江嘉敏似乎急於澄清自己未有新男友。

江嘉敏嘅美照︰