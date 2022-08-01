有個閨密叫祖藍｜王祖藍竟然驚女兒愈嚟愈似佢︰佢個鼻好大啊而家

由王祖藍主持的無綫（TVB）綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，首集請來與王祖藍相識超過16載的蔡少芬（Ada）。一開頭祖藍就自嘲 「其實由細到大，我都係嗰啲又矮、又唔靚仔，冇乜攻擊性嗰啲男仔。」所以從小到大，阿姨級、媽媽級的長輩都會讚他好得意，當他是女生，他說︰ 「根本我由細到大就已經係活喺個女人嘅世界。」節目又找來了王祖藍的太太李亞男受訪，她直言剛認識對方時，不覺得他有很多女性朋友，但是「開始拍拖，就feel到佢身邊好似大部分嘅朋友都係女仔嚟嘅，佢都幾鍾意煲電話粥嘅，喺夜晚嘅時候，同人哋傾兩、三個鐘嘅電話，唉……呢單嘢應該係我嘅專利喎，個心會有少少妒忌。」所以，拍這個節目時，因為有太多女嘉賓的關係，李亞男亦為老公定了三大規條，不過王祖藍自嘲說︰「我覺得我老婆嘅擔心係多餘嘅，有幾多個人會有興趣同我喺埋一齊呢？除咗佢之外。」



王祖藍覺得大女愈來愈似他。（YouTube影片截圖）

王祖藍與太太李亞男加兩個女兒組成幸福的家。（IG@therivergirl）

節目中，王祖藍大讚蔡少芬的兩個女兒靚，蔡少芬亦讚他的兩個女兒Gabby和Hayley靚，他立即說︰ 「我真係唔夠膽講係咪靚女啊，大佬！而家要話佢醜，唔係咩？而家要咁講㗎嘛。」之後蔡少芬直言︰「大女個鼻就似似哋你啦而家。」王祖藍即說︰「佢個鼻真係好大啊而家，佢個唇真係好厚啊。我而家自己望到塊鏡就覺得『死啦！個女會唔會真係咁嘅樣？』我真係驚啊！你明唔明？」蔡少芬笑言︰「我覺得係個鼻就真係要搣多啲，我都係搣㗎，我由細到大就搣呢個位。」不過就真的完全沒有科學根據了。