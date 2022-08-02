有個閨密叫祖藍｜霸氣蔡少芬家中成下靶　被張晉收服唔敢再講分手

蔡少芬亮相好友王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，Ada在節目中大談與張晉相處之道，亦有乘機投訴老公是不懂表達愛的「直男」以致鬧僵：「嗰晚我同朱茵佢哋講番以前拍拖幾開心，跟住返到房叫老公錫一啖，佢就話『都老夫老妻啦！』跟住我就靜咗，我一路落妝一路喊。咁佢知我唔開心就問咩事，嗰一刻我就話我好傷心，我哋只係得嗰四、五年，如果已經係老夫老妻，咁我哋以後係乜嘢？我話我接受唔到，跟住佢就攬住我講Sorry。第二朝佢就無啦啦又拖我隻手、又錫我，我忍唔住問我老公：『點解我咁快樂嘅？』佢就話：『係呀老婆！我都覺得係呀！』」 相當甜蜜。

與王祖藍相識超過16載的蔡少芬（Ada）擔任節目嘉賓。（影片截圖）

當年張晉憑《一代宗師》榮獲金像獎最佳男配角一刻，Ada笑指在台下遭張家輝取笑「嘩！乜你喊成咁！」之餘，原來入場前既驚且喜的Ada與張晉在紅地氈上亦有甜蜜小插曲：「我老公話：『老婆我哋好好享受，唔知有幾多次可以咁做』，所以我哋行（紅地氈）嗰時係跳住行。」自言與老公「硬碰硬」的Ada，坦認拍拖時因思想較負面、每次吵架都會講分手，直到張晉有次出「殺手鐧」成功治好Ada的「分手病」：「佢話你再講多一次，我就送你走。隔咗幾日我哋又嗌交，我又話要走，佢就幫我執行李送我走。跟住我心諗尋日仲係拖住手，今日佢企喺前面拖住個喼。然後我啲眼淚就一路流，張晉呢個時候就擰過嚟問我：『以後仲敢唔敢』，好Man架佢，我就話『我唔敢喇』。」

Ada同張晉非常相愛。（微博@蔡少芬）

身為兩女一子之母的Ada還會在加長版中暢談如何向僅兩歲多的兒子說教，以及張晉不為人知的慳錢面。事緣Ada與張晉一起看婚姻輔導，輔導員笑指張晉不像Ada說般寡言，反而像「開籠雀」說足一小時，Ada爆張晉事後笑言：「畀咗錢吖嘛」。另Ada又一人分飾「囡囡」與「媽咪」示範平時遭囡囡們管教場面，又謂曾在被訓話期間遭張晉無情「踩多腳」。

蔡少芬平日相當霸氣，原來在家中會被兩個囡囡管教。（微博@張晉max）

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