港姐2022｜女版曾比特徐麟新look獲讚　廣東話唔正一開聲就出事？

《2022年度香港小姐競選》20位入圍佳麗，近日已加緊進行連串特訓為9月4日舉行的準決賽做準備。日前無綫就於IG post了一班候選佳麗的最新宣傳片段，亦會陸續上載每個佳麗的個人片段。率先登場的是1號的徐麟（Astrid），她從首輪面試開始就憑一頭爆炸頭備受注目，更被封為「女版曾比特」，同時也被指樣子與2006年的港姐冠軍陳茵媺相似，是其中一位大熱佳麗。Astrid現年25歲，是一位博士生，身高171.5cm。



Astrid外表甜美。（資料圖片）

Astrid好有自信。（YouTube影片截圖）

Astrid在片段未有以「爆炸頭」示人，她說︰「我係一號佳麗徐麟，傳統嘅特色，時尚嘅魅力，貪新又愛舊，香港，就係咁靚！」而Astrid不太標準的廣東話亦變成了她的個人特色，有網民留言︰「我好鍾意佢啲譚仔話。」亦有人讚她︰「都幾靚女」、「徐麟有少少似陳茵媺，但要練好廣東話」。Astrid曾接受《香港01》訪問時表示自己來了香港三年，但原來是參加港姐之後，才去學習廣東話，她更特意修讀廣東話課程，她說：「我覺得而家有進步，次次接受採訪都好似交功課咁。我嚟咗香港三年，但學講廣東話就三至四個月。」

Astrid與唐麗球一齊邊搭電車邊聊天。（YouTube影片截圖）

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另外，為了讓觀眾更了解各佳麗，TVB特意製作《2022香港小姐競選：小城美誌》特輯，讓每位佳麗與歷屆港姐交流，向師姐們偷師之餘，更望觀眾對今年的佳麗能有更多的認識。首集有1號徐麟（Astrid）與1984年香港小姐季軍唐麗球，二人一起乘搭電車細訴參選往事。她們途經利舞臺，唐麗球向她介紹利舞臺的歷史，以前是一間戲院，1973年第一屆由無綫舉辦的港姐就是在利舞臺舉行決賽，而1984年選港姐的唐麗球當年亦是在此處參加決賽，她說︰「所以利舞臺對於我嚟講，係好難忘、好深刻嘅印象。」唐麗球之後又大讚Astrid給她的印象好好，感覺好清新可人，亦覺得她好有自信，她又說︰「我亦都提議佢，你啲廣東話就真係要練習吓喇！同埋比賽嘅時候，最緊要就係唔好緊張。」