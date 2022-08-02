白色強人II｜馬國明密密搵老婆本　郭晉安被爆唔憂做：我好憎你呀

TVB皇牌劇集《白色強人II》日前公布首播收視19.5點（觀衆人數約127萬），今日（2日）一眾演員出席宣傳活動時，再公布好消息，首集收視有21.1點，馬國明在接受《香港01》訪問時亦表示對劇集接下來的收視成績相當有信心：「因為大部分香港嘅觀眾都唔知咩叫罕見病，但係隨着我哋啲Case，尤其是星期五嗰集我睇住臨尾Ending好入到我呀，就算之前我睇過劇本都好入到我，咁我相信隨着劇情發展嘅時候，觀眾會愈嚟愈了解罕見病係乜嘢，佢哋會更加入戲，所以我對呢個戲嘅收視係好有信心嘅。」



一眾演員出席《白色強人II》宣傳活動。（陳順禎攝）

而郭晉安亦表示認同：「因為有咗第一集，大家已經知道收視有保證啦，第二集都keep到好多好嘅元素喺裏面，譬如馬明嘅感情啦，我同Kelly（張曦雯）嘅感情線啦，再加上阿Mo（陳豪）呢個人入嚟搞搞震啦，又有葉晴（胡定欣飾）而家開始對抗嘅戲愈嚟愈多嘅時候，進入一個階段，相信會愈嚟愈刺激。」

曾參演《白色強人》的馬國明同郭晉安對《白色強人II》相當有信心！（陳順禎攝）

馬明同郭晉安今次的演出都大獲讚賞，兩位自然都成為視帝的大熱人選，不過兩人都表現得好謙虛，馬明更表示希望郭晉安衝擊4屆視帝：「創紀錄呀嘛，好大機會嘅。但攞唔攞視帝其實唔係我最大嘅考慮，反而我係好想《白色強人II》攞到最佳劇集，台前幕後咁多位工作人員喺疫情底下都好辛苦。（咁你唔想攞視帝咩？）喺你面前我唔敢，你攞四屆破紀錄開心啲喎。」

馬明睇好郭晉安第四度奪得視帝破紀錄！（陳順禎攝）

湯洛雯即將飛往澳洲工作，而馬明就笑言會留港搵真銀。（IG@roxannetong）

暫時未有新劇工作的馬明，直言非常開心，更表示可以趁機接Job搵真銀：「我好多年未試過我個劇出街嘅時候我係唔駛拍劇嘅，近排我終於爭取到可以有個檔期畀我去搵下真銀，多謝公司。（嚟緊靚湯飛澳洲你會唔會做跟得男友呢？）唔會喇，因為我自己都接咗啲嘢做，有外快搵下，所以我都keep住喺香港。（搵老婆本？）睇下你點解讀啦，我冇所謂嘅。」而郭晉安就表示會休息下，陪下家人，但馬明就大爆：「因為佢已經太多真銀喇，佢唔駛好似我咁跑呀。」不過郭晉安就即時反駁：「我好憎你呀！以後冇人搵我做嘢喇！冇人畀錢我做嘢喇！我好憎你呀！」場面搞笑！

馬明大爆郭晉安已經太多真銀！（陳順禎攝）