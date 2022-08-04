前MK POP代表FAITH成員美國同性結婚　曬婚禮照勁溫馨

出道時被評為MK POP嘅男團Faith，自解散之後成員各有發展。成員之一嘅鄧鈞耀（ Dawn）年前移居美國，日前(3日）他在IG上載了數張婚照，並發文表示：「Continue to WRITE our LOVE STOTY 」，照片中，Dawn與男友Jimmy分別穿上白色以及酒紅色西裝，Dawn由媽媽牽著進場，之後將他交到Jimmy手上，場面感人。

據悉，Dawn移居美國後一年便認識了Jimmy，拍拖多年感情一直十分穩定，訂婚時亦有與身在香港的朋友分享：「佢哋火喺美國連屋都買埋，貼晒啲囍字。佢都有邀請香港朋友去婚禮，不過因為疫情關係，所以唔係個個都能夠出席。」

男團Faith於2014年出道，成員包括HiuYong、Wave、Sky，其後再加入River同埋Dawn。FAITH的組成，有指是經理人在位於旺角的流行舞教室挑選了三名成員，再秘密練兵三個月就出道。FAITH其中一首主打歌《Mama Easy》不論MV還是歌詞都被批十分「騎呢」，相比起流行曲更似是兒歌，成員以「偽韓仔」造型亮相，唱出「媽媽今天不必擔心我」成經典。

Dawn的IG有不少谷肌照。

Dawn的IG有不少谷肌照。