「新一代性感女神」郭奕芯首放閃　伴侶長相太清秀掀同性戀疑雲？

現年26歲的郭奕芯（Ashina）身材出名好，不時會在Instagram派福利。今日（4/8）適逢七夕，Ashina就藉着這個日子首次在社交媒體上放閃，她在帖文中寫道：「生命裏總會有個人能成為你的例外 ，因為有你 我才是個公主#七夕快樂 #人生破例曬恩愛。」並附上與男朋友的合照。圖片中見到Ashina收起性感，穿上與男友一樣的寬大T恤，笑得非常甜蜜。

Ashina不時在IG派福利，因此成為不少網民心中的女神。（IG/@ashinaaa）

不過Ashina的男朋友疑似長相青靚白淨，因此有網民就留言問到：「TB？（男性化打扮的女生）」，而Ashina就馬上澄清伴侶的性別：「Errr……我男朋友係男仔黎既（嚟嘅），唔係TB，多謝關心。」之後又表示這個誤會相當好笑：「#呢個真係好笑＃不過佢真係又白又滑既。」《香港01》記者聯絡Ashina了解更多她與男友之間的事，惟暫時未收到任何回覆。

Ashina曾經被張敬軒賞為當代最漂亮女星。（IG/@ashinaaa）

近年Ashina愈戰愈勇，不時在ViuTV亮相，上年拍住七仙羽師傅一齊出鏡，而她之前更被歌手張敬軒在《軒公敲碗之軒公不設防》節目內讚賞為當代最漂亮女星，非常有魅力。此外，又孖住ERROR成員193（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及鄭伊琪（浩南）擔任《晚吹 - 戀講嘢》主持，不時分享愛情經驗而漸漸為人熟悉。雖然觀眾早已知道她有伴侶，但是這是她首次公開與男友的合照，因此不少網民都紛紛送上祝福。

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