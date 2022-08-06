唐麗球都知「波波」黃婧靈身材突出：有佢喺度我唔敢叫自己做波波

昨日（05/8）「慧妍東保盃慈善羽毛球大賽」邀請到陳柏宇、黎諾懿、朱玲玲、王愛倫、曹敏莉、劉倩婷、黃嘉雯、鄭文雅、唐麗球等人齊齊落場做運動打羽毛球。久未露面的唐麗球（波波）接受《香港01》訪問時，表示自己近年忙於慈善工作，而丈夫則留港等待北上「搵銀」。



唐麗球出席「慧妍東保盃慈善羽毛球大賽」。（林迅景攝）

香港小姐2022選舉在即，師姐唐麗球表示1號徐麟（Astrid）是自己的心水，說：「佢好大方，有性格嘅。我畀意見佢就係要講好啲廣東話。一定要練好啲廣東話，廢事俾人話，不過佢叻女嚟嘅，因為佢本身識德文。唔識廣東話好似爭少少。」

唐麗球表示老公吳毅將正在等候北上工作。（網上圖片）

唐麗球也表示，老公吳毅將正在等候北上工作，說：「佢計劃緊，而家話要抽籤。」會不會做「跟得老婆」一起北上？她表示老公已經十分習慣在內地工作，不需要她的照顧，說：「我喺香港打點一切得啦，唔使管㗎，大家講個信任，太多年啦。」她又笑言：「佢就負責喺上面搵錢，我就負責喺香港做慈善，幫佢使吓錢咁囉，哈哈哈。」

黃婧靈（波波)）（IG@krysellawong）

唐麗球自入行起已被稱為「波波」，她接受《香港01》訪問指自己也聽過「波波」黃婧靈的「大名」，說：「聽聞佢係真波波呀嘛，哈哈，有佢喺度我都唔敢叫自己做波波。」又指今日到場邵佩詩與她提起過黃婧靈。她也說很欣賞「波波」黃婧靈的敢言直率，說：「邵佩詩話公司都有個波波：『不如我叫你做球球啦。』所以我就叫球球，唔好叫波波啦。我只係知有個波波講嘢比較突出啲，而家啲女仔係咁㗎啦。」唐麗球說，也聽聞過「波波」黃婧靈主持Ben Sir的《冇人性教育》節目，說：「OK㗎，而家咩世代，唔通仲係我哋80年代咩。」