港姐2022｜今屆佳麗多學霸　唐麗球寄語徐麟練好廣東話

適逢《香港小姐競選》50周年金禧誌慶、慧妍雅集成立40周年，無綫特別製作一連24集的前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》，每晚一位佳麗加一位歷屆港姐，帶領觀眾走遍香港具代表性的地標角落，細味今昔「家」的人情味。首五集依次序出場佳麗有1號徐麟（Astrid）、2號林曉彤（Hebe）、3號陳瑞菱（Reina）、4號許子萱（Cecca）及5號陳婉怡（Chrissy），五人分別跟1984年港姐季軍唐麗球、1998年港姐冠軍向海嵐、2005年港姐亞軍陸詩韻、2009年港姐冠軍劉倩婷及1985年友誼小姐宋愛儀，相約在電車、啟德、懷舊冰室、山頂及舊式戲院，眾師姐更向師妹們傳授選美心得。

逢《香港小姐競選》50周年金禧誌慶、慧妍雅集成立40周年，無前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》由一位佳麗加一位歷屆港姐，帶領觀眾走遍香港具代表性的地標角落。

有「翻版陳茵媺」之稱的Astrid因「爆炸頭」面試造型成為焦點，唐麗球也直言早已關注Astrid，大讚對方身材均勻及笑容自信，並叮囑Astrid要練好廣東話：「比賽時一定要Enjoy，喺舞台上呈現自己最靚一面畀人睇。」根據資料，歷屆港姐曾於銅鑼灣利舞臺、紅館、文化中心、會展、演藝學院、赤鱲角機場及電視廣播城等地方舉行，其中1998年港姐冠軍向海嵐便在赤鱲角機場參選，向海嵐坦言對此既開心又遺憾：「當年我哋算係第一批人使用新機場，不過我有個小遺憾，每年港姐都喺紅館做，我就冇得喺紅館選。」

唐麗球大讚徐麟清新可人、有自信，並建議對方多練習廣東話。

在首五名現身佳麗中，除了1號徐麟是博士生，3號Reina及5號Chrissy亦是碩士畢業生，難怪今屆候選佳麗被指「學霸」為數不少；而Reina及Chrissy亦分別獲師姐睇好。陸詩韻讚Reina具備港姐應有的親和力；Chrissy則獲宋愛儀讚可愛兼聰明。至於自小已是美人胚子的Cecca，在節目中透露自12歲赴美留學後與家人聚少離多，並指小時候與家人攝於太平山頂的照片是家中唯一會掛出來的全家福，相當有愛。劉倩婷事後大讚Cecca反應快兼口齒伶俐：「希望Cecca可以躋身三甲。」

1998年港姐決賽移師當時新落成的香港赤鱲角機場舉行，向海嵐對於未能置身紅館參與決賽感到有點遺憾。