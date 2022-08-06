劉嘉玲19歲以74萬買樓自住有私家泳池　投資有道現坐擁近10億物業

TVB節目《樓價有得估》由鄭裕玲（Do姐）率領周奕瑋、鄭衍峰擔任主持人，以樓價為主題與嘉賓玩遊戲。昨晚（5日）一集重溫1985年《K-100》片段，當年只有十幾歲的劉嘉玲帶主持人參觀她位於炮台山的單位，屋內佈置十分溫馨，她更以泳裝上陣，邀請主持人一齊去私家泳池暢泳，畫面十分養眼！



劉嘉玲位於炮台山的單位設有私人泳池。（YouTube影片截圖）

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劉嘉玲當年以74萬買入這個單位。（影片截圖）

據知劉嘉玲當年以74萬買入這個單位，而且極有可能是她的首置單位。藝訓班出身的劉嘉玲在1983年畢業後開始拍劇，翌年她在劇集《新紮師兄》中擔任女主角而走紅，而在1985年只有19歲的劉嘉玲原來已經有樓，出道短短兩年已經成功上車，相當犀利！其實劉嘉玲向來喜歡投資物業，她與老公梁朝偉早在90年代已各自投資樓市，名下有住宅、舖位及商廈等等，有報道指兩人在香港至少擁有10個物業，總市值近10億。

有報道指劉嘉玲與梁朝偉在香港至少擁有10個物業，總市值近10億！（IG@carinalau1208）

劉嘉玲不時邀請圈中好友到位於中半山的梅苑（May Tower）豪宅聚會。（IG@carinalau1208）

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在圈中人緣甚廣的劉嘉玲，不時邀請好友到其位於中半山的梅苑（May Tower）豪宅聚會，該複式豪宅是她在1995年購入自用至今，雖然她已經搬離豪宅，但她曾在接受訪問時透露由於當年張國榮與她為鄰，所以不捨得賣掉，現時主要用作招呼朋友聚會。整間屋設計富有年代感，裝修奢華氣派，充滿老上海的復古風情。早前劉嘉玲曾在IG曬出自己在自家庭院休息的照片，相中所見庭院空間非常闊落，設有魚池、長形餐桌，角落還擺放了一個金屬藝術品，庭院環境十分清幽！

庭院環境十分清幽！（IG@carinalau1208）

劉嘉玲經常到各地睇畫展，屋企牆上掛着知名藝術家周春芽的畫作。（IG@carinalau1208）