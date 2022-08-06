雨僑生日曝光女兒考入名校N班　學費逾8萬成星二代學府

在香港做爸爸媽媽一點都不簡單，8月8日是雨僑及羅力威囡囡Harper兩歲生日，但早在上年年尾已開始N班面試，9月份Harper將成為學前班學生，雨僑帶囡囡拍攝學生照，令Harper就讀的名幼曝光。

轉眼間雨僑及羅力威囡囡Harper兩歲了。（IG：@avabibu）

雨僑曾指囡囡Harper屬高敏兒，到陌生地方、看見陌生人，便會失控，日常生活需注意很多細節，又曾在節目上笑住投訴老公羅力威是豬隊友，面試時回應囡囡喜好竟答『我的小動物很喜歡小朋友』。8月5日是雨僑37歲生日，慶祝節目竟是陪囡囡拍攝學生相，笑言：「唔知以後每年媽媽嘅生日活動係咪就係影學生相呢？#阿媽生日得一句感想 #食得瞓得就OK #等睇過兩日阿囡生日就千字文」。

雨僑曾指囡囡Harper屬高敏兒，到陌生地方、看見陌生人，便會失控，日常生活需注意很多細節。（IG：@avabibu）

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有眼利網友發現Harper身穿星級名牌幼稚園St. Catherine校服，以8月BB加上高敏兒成功考入名校絕不簡單，大讚雨僑花費很多心力教育陪伴。國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）是星二代大熱之選，杜德偉兒子AJ (Alex Junior)、陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

雨僑37歲生日當天陪囡囡影學生相，意外曝光Harper身穿星級名牌幼稚園St Catherine校服。（IG：@avabibu）

陳展鵬及單文柔的愛女小豬比（陳諾瑤）去年亦是學前班學生，Coffee林芊妤囝囝亦曾考入St. Catherine。學校目前有3間分校，一間位於紅磡（N班），2間則位於九龍塘（K1-K3）。學校重視雙語教育，升小成績相當理想，2021-2022年度學前班學費為HK$82,797，分十一期繳交 (七月份不用繳交學費)，每月學費為HK$7,527。

St Catherine 2021-2022年度學前班學費為HK$82,797，分十一期繳交 (七月份不用繳交學費)，每月學費為HK$7,527。（學校官網）