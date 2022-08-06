爆谷一周︱古巨基出關搞音樂企劃孖9新人合作　自爆原點並非Edan

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》今晚（6/8）一集請來古巨基擔任嘉賓，節目中古巨基談起音樂企劃「I REALLY LOVE TO SING」，之前已與MIRROR成員Edan合作推出新版《飄流教室》的他便坦言發起計劃的原因：「我覺得呢個Generation嘅歌手真係好叻，包括舞台上演出，創作，音樂風格同種類，我碌到個歌手叫力臻，佢個音樂風格好特別，成日我成個Project都係因為佢而撻着，佢係我嘅原點，我好想搵咁新、咁特別嘅歌手合作，所以就聯絡佢公司。」他表示好快雙方便安排到時候去錄音室錄歌，有一日錄到半夜三點，知道力臻正職是中學教師的古巨基便問對方明天是否要返學：「佢話『要呀，我六點幾就要行』……我喺佢塊面上睇到『我真係好鍾意唱歌』。」

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另外，谷德昭又問到如果古巨基是一名後生仔的話，會否參加《全民造星》，古巨基便相信自己會參加第一季：「第二屆我就唔敢喇，因為第一屆未睇到係咩一回事，以為係歌唱比賽咪參加囉，但第二屆就唔敢喇，原來係要跳（舞）到咁，我點跳呀大佬，我唔識㗎喎。」非常搞笑。