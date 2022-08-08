爆谷一周︱古巨基自爆深受周星馳影響　憶與偶像拍戲同枱食飯趣事

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》最新一集請來古巨基擔任嘉賓，節目中，古巨基談起出道不久之後跟谷德昭合作過的電影作品，包括有谷德昭執導、古巨基做男主角的1997年電影《求戀期》。另外，原來早於1994年，谷德昭已親自找古巨基參演《破壞之王》，當時谷德昭是電影的編劇，電影亦是「星爺」周星馳的經典作品之一。古巨基更回憶起與星爺拍攝時「幾得意嘅點滴」。



谷德昭與古巨基齊齊「話當年」。（IG@koktakchiu）

當時古巨基還算是新人，他拍攝時非常害羞，「唔知點樣加入大家」，他指谷德昭非常照顧他，特登找他聊天。古巨基講起自己以前的偶像就是周星馳，可以跟當方拍戲，當然感到好開心，他說︰「因為嗰時我係好開心加入到你哋嘅戲裏面，有份做。一來，我頭先講緊，你俾到個安全感我。二來，本身我以前好鍾意周星馳，我竟然可以喺一個我鍾意嘅演員嘅戲裏面有份做，仲有對手戲，仲有得搞搞怪怪，因為我鍾意睇佢做嗰啲喜劇。如果要問我《娛樂新聞眼》嘅時候，點解有所謂嘅『古怪基』呢，其實我多多少少因為周星馳影響嘅，啲表情放到好大啊，鬼靈精怪，或者有時裏面啲稿冇嘅嘢，我就同啲writer一齊傾，不如加呢樣，不如變嗰樣，多多少少我都係因為星爺影響到我有嗰種表現。」

古巨基示範星爺如何偷望他的飯，非常搞笑。（影片截圖）

谷德昭表示當年古巨基要將星爺的頭推進蛋糕裏，排戲要逐個試。（影片截圖）

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古巨基講起星爺一件搞笑又沒有架子的趣事，他強調以往訪問從未提過這件事。事緣是拍攝的某一天放食飯，在餐廳內，他們將四方枱排成長枱，大家一齊食飯，而不是各有各內食。他說︰「首先，我覺得我可以同你哋一齊食飯啊！然後星爺咁啱係揀咗坐喺我對面個位，但係都係外賣仔個打扮，我喺度食碟頭飯，唔係叫餸，食食吓，佢低頭食，但一路偷望我嗰碟喎！（谷德昭︰呢件事係經常發生！）唔知你見唔見到！我記得好深刻，佢喺度望，『你嗰碟好似幾正喎，畀啲嚟得唔得啊？』佢會問我畀啲嚟喎！你幻想吓一個我咁鍾意嘅明星、演員，然後喺度𥄫我碟飯，然之後問畀啲嚟得唔得，我梗係話『好啊好啊！』」谷德昭表示他們當年喜歡一班人圍在一起食飯，非常溫馨。而相信這件事必定令古巨基非常深刻，因此在28年後的今天，他仍牢牢記住。