51歲樊亦敏瘦出新高度大曬美照　王子涵︰瘦成一道閃電

現年51歲的樊亦敏因為在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「三太」白天娥而大受歡迎。由於本身有杏仁過敏症和患哮喘，她的身形易腫又易肥，不過她為健康着想，決心減磅，成功由71KG減到53KG。其實樊亦敏本身亦是一個大美女，成功減磅之後，健康又有自信美！日前，她在IG貼出幾張工作照，穿上貼身花花連身裙的她，身形變成細碼，加上青春感十足的髮型，驟眼看完全是另一個人一樣。不少網民都大讚她好美，「細龍太」陳偉琪和王子涵分別留言說︰「So pretty 三太！」和「瘦成一道閃電」。



樊亦敏在拍攝《金宵大廈2》時，體重達71kg。（劇照）

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入行超過30年的樊亦敏，曾在TVB劇集中演繹過不少經典角色，但因之前受健康問題困擾以致身形肥胖，一度被定型專演師奶，但她早前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》訪問時，自言完全不介意演師奶：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。」她更指師奶角色不易演：「唔好睇小師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」實在是專業的演員！

樊亦敏首次做主持片段被出土 氣質美貌驚為天人仲靚過拍檔劉嘉玲