安哥同學會｜愛妻離世6年如天使般存在　胡楓：依然都掛念佢

胡楓原來一直唔知自己點解會叫Bowie。

胡楓（修哥）將於9月10日再度踏上紅館，近日他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到自己入行多年獲獎無數時，謙虛表示花無百日紅，並謂：「總有一日滑落嚟，我有諗過呢個問題，滑落嚟嘅時候，你仲繼唔繼續做呢？如果繼續做，你唔係主角㗎喎；如果你唔做，你永遠都係主角…咁自己取捨，我同太太都有講過，太太知道我熱愛工作，佢話『你鍾意點樣就點樣啦』！結果我揀咗繼續做呢條路，繼續好開心，雖然唔係做主角，而係做爸爸、爺爺，但嗰種開心比起我以前做主角更加開心，因為個個都對我好，哈哈哈！」

胡楓（修哥）太太呂詠荷在2016年因病離世。（VCG)

節目中，主持人提到曾在公開場合見到修哥同太太呂詠荷嘅相處，並指「佢唔只係你賢內助，更係你嘅天使，好難得。」修哥聞言後更表示：「唔只難得，直情係難上加難。喺我心目中，雖然佢唔喺度幾年，依然都係掛念佢。」修哥與呂詠荷於1957年結婚，有影偕雙，絕對是圈中的模範夫妻，可惜太太在2016年因病離世，修哥十分傷心，他在亡妻的花牌寫上「緣盡今生，來世再續」。

胡楓將以90之齡踏上紅館。(資料圖片）

節目中，修哥亦提到唔知點解自己會被改名為Bowie：「喺10幾年前，我出席一個party，埋位喇，一張張卡放喺度，邊個人坐邊個位……啲人叫我坐呢個位，但我揀勻晒都冇胡楓嘅？啲人話『呢個位咪你㗎囉』！我望一望Bowie Woo，咁我咪坐落去囉，就係咁一路傳出去，我唔承認呢個名…但係前幾年，既然咁多人叫我做Bowie，算啦！Bowie就Bowie啦，最緊要開心，個名點得嚟？我唔知！」