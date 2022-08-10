專訪｜與張天賦亦敵亦友無須比較　洪嘉豪：雖然佢爬得快啲

張天賦（MC）與洪嘉豪（Kaho）去年10月在旺角麥花臣舉行《我是現場》音樂會；一年未夠，二人將在九展舉行《Kaho x MC Frenemy live 2022》演唱會，場地、場次變大／多，但一票難求。「上次係擔心啲飛賣唔晒，今次反應咁熱烈其實係定心針，嚟緊希望可以爭取更大嘅場地，有多啲飛賣俾大家。」



無論係CP抑或 frenemy，MC同洪嘉豪只要走埋一齊就係「沒有最煩，只有更煩」至於點解MC要在訪問期間「聞」洪嘉豪，答案在影片中揭曉。

俗語有謂「打鐵要趁熱」，洪嘉豪說去年完成《我是現場》後，很快就已經落實會在更大的場地開騷，直到《Kaho x MC Frenemy live 2022》公布後，MC曾在限時動態發文「冇飛」，明顯一票難求。為此，兩位都感到十分抱歉，MC說:「原來真係有好多fans支持，所以要繼續努力，但除衫就……我哋唔係嗰派。」對於洪嘉豪最近在新歌MV《污糟兒》有出浴鏡頭，加上不時分享健身、食雞胸肉的好處，難免會令人誤會是準備在演唱會中騷肌，但他解釋純粹是為了有更好的狀態，而絕非想做大隻仔。「 MV嗰幕我本身都諗過著衫沖涼，但人始終要踏出少少，咁都係香肩啫。」

話自己唔係走「除衫」路線嘅洪嘉豪，為新歌《污糟兒》而獻出香肩。（IG圖片）

演唱會以「FRENEMY」為主題，FRENEMY由friend（朋友）和enemy（敵人）兩字所組成。洪嘉豪在出道前已認識MC，由朋友變為同門，加上二人先後得到叱咤樂壇生力軍（金獎），「亦敵亦友」確是很適合形容二人關係。「我哋真係好friend，但外間好多人將我哋去比較，所以呢個主題真係好好，通常兩兄弟就會咁。又或者有兩個人佢哋小時候已經一齊踢波，長大之後效力唔同嘅球會，當要對決時，其實並不存在任何競爭，因為大家都係全心全意為隊波；而我哋就係為自己嘅事業去打拚，你衝鋒時我高飛，大家都會開心，所謂嘅『敵』係向上爬，雖然你爬得快啲。」提到圈中會否還有能列入frenemy系列的對象時，二人即異口同聲表示「我唔係好多朋友」，入行時間尚短 的MC說：「未有熟到可以與對方為敵，但你知對方一定唔會傷害自己嘅朋友。」

洪嘉豪最新的派台歌《污糟兒》明顯與過往曲風不一樣，他說:「作為歌手係不斷尋求突破，好多嘢都冇得計算，尤其係『唔知大家鍾唔鍾意』，之不過我真係好鍾意呢首歌，咁就去㗎啦。」

為了是次演唱會，二人將會接連推出三首合唱歌，可會擔心歌迷一時半刻消化不了？洪嘉豪直說：「如果冇合唱歌，我哋地直情消化唔到個騷嘅rundown，我又冇理由唱佢嘅首本名曲，所以有合唱歌係好事。」MC認為如今聽眾接受能力十分強，情況有如他出道至今，一直在嘗試不同的曲風。「以往嘅歌有好成績，但聽眾會唔會唔鍾意呢首呢？不過fans嘅支持說明了一切，佢哋支持我做更多嘅創新，呢個係動力，但其實都會有壓力。不過我希望忠於自己嘅宗旨，因為好多時都覺得香港應該有更多嘅歌手、曲風被發現，而唔係只限於情歌。

出道至今，MC的勇於嘗試不同曲風，他坦承是因為「貪玩」。「當初出《小心地滑》時都估唔到反應咁好，所以未來有更多歌，甚至開始諗出多隻實體碟，內容會更豐富。」（葉志明攝）

《造星II》之後，MC未有加ViuTV，做了一年獨立歌手後，加入華納正式出道，去年在頒獎禮上力壓Edan（呂爵安）勇奪「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」，星途看來一帆風順，有網民指他「以1敵12（MIRROR）」，對於這種讚賞，他謙虛表示：「呢個唔係一個戰爭，唔係一敵幾多。大家性質唔同，佢哋係男團，我係獨立歌手。相反，如果你可以拎我同周杰倫比，我會開心，因為好希望可成為唱作歌手，所以唔應該係咁睇。大家嘅目標都係想更多人關注音樂，而唔係要人睇我哋打仗。」

+ 8

髮型 : Ftanco Chung@ Leonardo 3 Hair Corner

化妝 : Circle Chong

服裝：@implyofficial

攝影：葉志明