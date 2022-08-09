高海寧與鄧智偉分手多時　疑有新戀情：right people always stay

35歲高海寧轉眼間已入行14年，近年事業愈見順遂，但感情事相當低調，與鄧智偉的戀情一直埋藏多年，至分手後才承認曾拍拖。最近高Ling心情大好，最近帖文更寫上「right people always stay」疑有新戀情。

高海寧感情事一直相當低調，最近帖文更寫上「right people always stay」疑有新戀情。（IG：@sammkoling）

高Ling出道多年一直甚少公開提及感情事，她與鄧智偉的戀情一直埋藏多年，直到對方被爆偷食後才默默承認其前女友身份。去年她為黎芷珊主持的訪談節目《單對單》錄影，高海寧大方提起前度鄧智偉坦言：「追求者實有，但都係撻唔著。（擇偶條件？）我又唔知道自己想點，一向靠感覺。總之啱先會一齊，唔會為拍拖而拍拖。一個人都幾好呀，又唔使考慮人感受，可以學吓同自己相處。」

高海寧出道多年一直甚少公開提及感情事，她與鄧智偉的戀情一直埋藏多年，直到對方被爆偷食後才默默承認其前女友身份。（IG：@sammkoling）

近日她四出遊玩心情大好，8月8 日晚上載夜景短片，不停轉POSE笑得非常燦爛，留言：「有沒有那麼幾個人，你很喜歡跟他們在一起時自己的狀態，做自己、鬆弛、自在。時間太寶貴了，不能和那些不會讓你感覺更好的人在一起。」最後HASTTAG更寫上「#rightpeoplealwaysstay」莫非正在蜜運中戀情隨時浮面？