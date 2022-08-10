「翻版張曦雯」盧倩儀靚過本尊？　人稱「廣告小天后」仲要好吹得

張曦雯（Kelly）在無綫（TVB）《白色強人II》中飾演副顧問醫生呂靄寧（Yan），不少觀眾都大讚她是全劇最靚女，而其實「隔籬台」ViuTV亦出現過一名「翻版張曦雯」，她便是曾於《晚吹 – Close噏》擔任「啤酒妹」的盧倩儀（Shirley）。

點擊下圖觀看盧倩儀IG靚相（含水着）：

+ 20

現年28歲的Shirley，大學時讀城大商業智能，雖然身高只有156cm，但因為樣子甜美，所以在模特兒界、廣告界非常吃香，2020至2021年「疫」市期間，更接拍了80多個大大小小的廣告，比起不少明星犀利，絕對稱得上是「廣告小天后」。除了ViuTV、廣告工作，Shirley亦曾經在不同作品中亮相，當中包括電影《催眠．裁決》（2019）和《我的筍盤男友》（2020），以及馮允謙的《Freakin’ Nightmare》MV，而她最近更入圍美國網站TC Candler每年舉行「全球百大俊男美女」選舉。另外，Shirley亦非常多才多藝，中學時期已經加入步操銀樂隊，識得吹奏單簧管、高音薩克司風、中音薩克司風等樂器，十分吹得。