林盛斌首次同囝囝一齊受訪　爆兒子出世患上濕疹被醫生誤以為虐兒

Bob 早前與囝囝林道申（Jaye Jaye）獲香港皮膚健康基會邀請，進行有關對抗濕疹的分享，是兩父子首次一同受訪。在受訪過程中，Jaye Jaye非常好動，在現場跑來跑去，對鏡頭也相當敏感，而且遺傳老豆口才，說話十分伶俐。Bob 表示，答應是次跟囝囝一同出鏡，是因為囝囝經歷了一段濕疹血淚史，他跟太太陪伴打仗，很想將心得和想法分享給其他濕疹 B 的父母。

Bob林盛斌同老婆經常與仔女親子樂。（IG：@bob_lamshingbun）

Bob透露：「Jaye Jaye 出世嘅時候，已經係幾嚴重嘅濕疹底，到佢六至八個月大左右，濕疹就開始發出黎，一開始出喺關節呢 D 位，慢慢手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。」太太曾試過一些自然療法，但沒有作用，Jaye Jaye 無法入睡，差不多每 15分鐘醒一次，全家也面對很大壓力。

濕疹。

Bob 夫婦曾被誤當虐兒最誇張的是，Jaye Jaye 約九個月大時到診所檢查，醫生發現 Jaye Jaye 不斷長高，但體重完全沒有增加，一度以為他們虐兒，「其實原因就係瞓唔到覺，之後醫生開咗藥，等佢瞓得好啲，太太亦都有煲肥仔湯俾佢飲，好彩之後體重就有上升喇，大家都真係鬆一口氣。」

傷在兒身，痛在父母心Bob 表示：「嗰時我每次見到佢拗到皮膚損晒、流晒血，夜晚瞓唔嗰時喊到好淒涼，真係寧願有濕疹嗰個係我自己。最陰公係見到佢笑得好可愛，但其實佢當時係好痕、好痛、好辛苦。所以我最大嘅心願好簡單，就係仔女可以開開心心、健健康康咁成長！」