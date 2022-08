現年42歲的胡杏兒今年3月帶同細仔在內地工作,參演了內地綜藝節目《乘風破浪3》,完成工作的她近日終於返港,與老公李乘德 (Philip) 以及大仔二仔團聚,一家五口可以再次共度家庭樂。Philip昨日於IG post了他與杏兒拍拖撐枱腳享受二人世界的靚相,相中可見兩人着上黑色情侶裝,看來十分之甜蜜,杏兒臉上露出幸福燦爛的笑容,他以英文留言表示:「LONG time no lunch date with beautiful Mrs Lee (好耐無同美麗嘅李太午餐約會)。」而杏兒就回應老公表示:「Love dating with hubby 😁❤️(愛同老公約會)。」兩人還愈來愈有夫妻相,杏兒個靚樣更是少女感滿滿,彷彿回春了。

杏兒與老公今年結婚6周年。(胡杏兒IG)

