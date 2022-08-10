So Ching轉發文章對公司表達不滿　「意外頻生都唔叫停演唱會」

MIRROR的紅館演唱會上月28日發生嚴重事故，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，作為阿Mo女朋友的COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）連日來亦有更新IG限時動態為男友打氣。今日（10/8），So Ching就在IG Story轉貼一篇寫上「舞台環境、表演者薪金以及安全。VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點」的文章，疑為男友、為自己表達對公司的不滿。



So Ching連日來亦有更新IG限時動態為阿Mo打氣。（IG/ @soching_nat）

So Ching就在IG Story轉貼一篇寫上「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅」的文章。（IG/ @soching_nat）

該帖文亦有寫上：「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅。香港嘅DANCER跳一世舞，都唔會有圈外人認識、支持、幫佢哋提高身價。絕大部份都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。唯一出人頭地嘅方法就係去造、做星。或者經歷死亡，先至有人識。YES YOU ARE RIGHT」，為香港舞蹈員發聲，同時對舞蹈員的待遇感到唏噓和無奈。該專頁亦有寫到「每叫一次花姐加油，VIU加油都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳」，不少網民看到後非常心痛So Ching，紛紛為她送上祝福和打氣說話。

該專頁亦寫道：「每叫一次花姐加油，VIU加油都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳」。（IG/ @yes_you_areright）