鄧梓峰精通四國語言考獲筆跡分析證書　熱愛收藏開外國漫畫精品店

現年62歲的鄧梓峰是TVB的金牌司儀，亦曾在不少劇集中擔任配角，憑溫文爾雅、「好好先生」的形象深入民心。除了身兼主持同演員的身份之外，興趣廣泛的鄧梓峰更「八足咁多爪」，入行前是一位軍人，他更是機師、筆跡分析專家、收藏家、低音結他手等等，精通中、英、德、法四國語言，絕對是多才多藝！



金牌司儀！（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰入行前為皇家香港軍團（義勇軍）軍人。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰入行前為皇家香港軍團（義勇軍）軍人，曾被送到英國桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，而他退役時更特別找鑄劍廠量身訂造了一把劍留念，上面刻有「Lieutenant Patrick Dunn」及他的軍人號碼，相當有紀念價值。熱愛飛行的鄧梓峰在2000年考獲小型飛機駕駛執照，擁有逾一千小時飛行經驗，是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉，另外他亦擅長打高爾夫球，又有同朋友夾Band，擔任低音結他手，可謂身份多多！

擅長打高爾夫球。（IG@patrick_dunn_official）

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其實鄧梓峰家世顯赫，爸爸鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產高達20億，不過他就從未有刻意炫富。而鄧梓峰原來還考獲筆跡分析證書和數個潛水牌照，他曾在節目中透露因為他希望透過筆跡來分析自己的仔女，了解他們，更曾即場分析過陳山聰的筆跡，講解得頭頭是道！熱愛收藏的鄧梓峰多年來收藏了低音結他、皮褸、皮鞋、葡萄酒等等，據知他主攻上世紀50、60年代的舊結他，合共儲了逾60支結他，家中有逾100對皮鞋及逾100件皮褸，他與兄長合資儲了數千瓶法國波爾多及勃根地產區的葡萄酒，他還有收藏外國漫畫，更曾開設外國漫畫精品店，樣樣都買少見少，長遠十分有升值潛力！

曾即場分析過陳山聰的筆跡，講解得頭頭是道！（YouTube影片截圖）

鄧梓峰曾開設外國漫畫精品店。（YouTube影片截圖）