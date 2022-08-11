與18歲Hazel MV中甜蜜餵飯　MC張天賦自嘲問對方：怕唔怕有緋聞？

MC張天賦上月推出新歌《老派約會之必要》，並於日前（8/8）發布MV拍攝花絮「穿越古代初體驗！老派約會之VLOG」。今次找來18歲的林熙彤（Hazel）擔任MV女主角，但曾與MC拍MV的女拍檔均相繼出事。Ash（鍾卓穎）和Santis（陳濬樺）跟MC傳出緋聞後，便爆出與另一半離婚及分手，而Kiki（張凱娸）則捲入性愛影片風波，網民擔心Hazel會否難途魔咒。片中，MC亦大方自嘲問Hazel：「怕唔怕同我拍MV會有緋聞？」到底女方會如何回答？



《老派約會之必要》找來18歲的林熙彤（Hazel）擔任MV女主角。（影片截圖）

影片開頭，MC透露拍MV當日「冇瞓過覺」：「而家係朝早7點20分，我由噚晚9點開始到而家冇瞓過覺，我就處於爆暗瘡狀態，最近忙住拍戲所以黑眼圈都非常之盛行。我諗今日一有空閒，無論Break定夜晚，我都9成係瞓緊覺。」鏡頭一轉就來到化妝間，MC見到Hazel便問：「怕唔怕同我拍MV會有緋聞？有呢個魔咒」，Hazel先哈哈大笑再大方回應：「你夠膽搵我拍，我怕咩啫」。他們化身民初時代的小情人，演繹大小姐與下人之間的浪漫戀情，Hazel更吃掉MC嘴角的飯粒，認真Sweet！

MC自嘲問Hazel：「怕唔怕同我拍MV會有緋聞？」（影片截圖）

+ 9

現年18歲的Hazel過去曾為不少時裝網店擔任模特兒拍攝硬照，Instagram粉絲人數多達10萬。去年底更獲睇中簽約到古天樂、Angelababy（楊穎）旗下的Cool Style成為新人正式出道。而身形嬌小的Hazel不時在IG上載靚相及分享生活點滴，Hazel有兩個弟弟，年紀最小的弟弟比她細13年，身為家姐的她更經常幫媽咪手湊細佬。

點擊下圖看更多Hazel的靚相：