說出你的願望︱崔秀英低醣飲食保名模身材　謝絕甜品養出白嫩肌

今個八月，「黃Viu煲劇平台」準備了各式各樣的新番韓劇，陪伴觀眾放暑假！其中由金旻載、金香起和金相慶「三金呈獻」的古裝史劇《朝鮮精神科醫師劉世豐》，以及金世正、崔丹尼爾和南潤壽擔正的Viu Original原創漫改韓劇《今日的網漫》現已上架；而「韓劇男神」池昌旭、崔秀英和成東鎰主演的Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》亦已於昨晚（10日）在「黃Viu」感人上線。無論你鍾情任何劇種，總有一部啱你心水！

Viu Original原創感人韓劇《說出你的願望》已於8月10日在「黃Viu煲劇平台」首播。

元組女團「少女時代」出身的崔秀英在Viu Original原創感人韓劇《說出你的願望》飾演性格樂觀的護士徐妍珠，除了憑藉自然活潑的演技引發觀眾關注，秀英隱藏在制服下的一雙長腿同樣讓人目不轉睛！貴為少時的「腿精擔當」，秀英擁有一雙長達107cm的逆天美腿，還屢屢因為完美身材登上熱搜，被網民封為「被女團耽誤的模特兒」！其實身型纖細的秀英曾經歷了漫長的鍛練期卻無法成功增肌，因此她特地透過低醣飲食來降低碳水化合物的攝取量，例如以豆腐麵取代意大利粉、自製不加麵粉（轉用杏仁粉）的香蕉巧克力蛋糕，目的是燃燒體內的脂肪儲備，達到高效減脂的效果；平日她亦會以紅薯、薯仔炒磨菇、牛排或者雞肉搭配豆腐作為主餐，既能吸收豐富的蛋白質，又可以減輕身體負擔。

+ 1

為了維持身材和穩定膚況，秀英早已戒吃甜品多年，高糖份的蛋糕、巧克力等零食她都敬而遠之，力求將體內糖分降到最低，讓皮膚變得更為透亮，也不會容易冒油及產生粉刺！去年秀英更透過個人YouTube頻道公開運動餐單，可見她主要透過弓步、單腳硬舉等動作來鍛鍊下半身，亦會利用瑜伽喚醒深層肌肉，塑造身體線條，女士們記得趁著假期一試！

除了逆天長腿，秀英的川字腹肌同樣令人羨慕！（崔秀英Instagram圖片）

Viu Original原創催淚韓劇《說出你的願望》以荷蘭某基金會旨在實現癌末患者最後心願的真實事件為發想，講述對於人生沒有希望的尹僑萊（池昌旭飾）為履行社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，因而結識了性格開朗的護士徐妍珠（秀英飾）和熱血志工班長姜泰植（成東鎰飾）；經歷一次又一次的深刻接觸、聆聽過無數病患的臨終遺願，僑萊改變了對於生命的看法，從而獲得再次活著的勇氣。劇集逢星期三四在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；鍾情搞笑劇種的觀眾亦可一併收看Viu Original原創漫改韓劇《今日的網漫》，喜歡古裝題材則可選擇《朝鮮精神科醫師劉世豐》，盡覽韓國最新人氣劇集。