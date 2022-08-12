陳浩民孫耀威合體為內地千萬網紅宣傳　網民感嘆竟淪為伴舞佈景板

近年長駐內地發展的陳浩民及孫耀威同樣撈到風生水起，豬籠入水，兩人更不時各自帶埋老婆一起聚會，兩家人感情非常好！其實陳浩民同孫耀威不時合體拍片，不少網民都直指兩人愈來愈似樣，似足雙胞胎，日前這對「兄弟」就拍住上為內地千萬網紅「國岳夫妻」撐場，兩人更與「國岳夫妻」一起拍攝了20幾段影片，片中所見「國岳夫妻」穩佔C位，對着鏡頭大曬恩愛，陳浩民同孫耀威就分別站在兩側為他們唱歌伴舞，似足迎賓；同枱食飯時，陳浩民又微微彎腰，以示尊敬，掀起網民熱議！



陳浩民同孫耀威不時各自帶埋老婆一起聚會，感情非常好。（微博@蔣麗莎加油）

陳浩民同孫耀威分別站在「國岳夫妻」兩側為他們唱歌伴舞，似足迎賓。（影片截圖）

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其實陳浩民同孫耀威拍攝多條影片都是為「國岳夫妻」直播宣傳，在直播期間，兩人全程都站在後排，但他們似乎對產品並不了解，所以全程都只是站着微笑，在「國岳夫妻」介紹產品時，他們還兼任助手幫手遞東西，配合這對網紅夫妻帶貨。陳浩民同孫耀威全程極少出聲，只是不時呼籲大家落單，但一直站着的他們表情似乎不太自然，場面尷尬，對此，不少網民都感嘆兩人為錢自降身價：「這也太掉價了」、「想不到陳浩民和孫耀威都淪為網紅的伴舞和佈景板了」、「這是錢的偉大，還是明星的悲哀？」、「明星墮落了」、「為生活折腰」。

兩人全程都只是站在後排微笑。（影片截圖）