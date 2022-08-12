蔡嘉欣24歲已升呢做業主　屯門風水屋獲蘇民峰讚值90分：旺財旺丁

曾在2019年參選港姐的蔡嘉欣（Kayan），雖然最後落選，但就順利簽約TVB，自入行以來備受力捧，除了擔任節目《流行都市》主持外，亦有參演劇集，實行綜藝、劇集雙線發展。Kayan在入行前已經是KOL，亦有做時裝及保健產品生意，理財有道的她早在2018年已經成功上車做業主，而她當時只有24歲，在日前播出的一集《流行都市》中蘇民峰師傅就去到Kayan屋企睇風水，更大讚Kayan屋企值90分，絕對是一間高分數的風水屋！



蘇民峰師傅去到Kayan屋企睇風水，更大讚Kayan屋企值90分。（YouTube影片截圖）

Kayan屋企位於上車聖地屯門掃管笏，兩房一廳的間隔，還有開放式廚房，實用面積468呎，四周環境清幽。蘇師傅先睇大門，並指「入屋看門口，禍福知八九」，而Kayan屋企大門向東南：「喺2024（年）前入伙，旺財旺丁，90分喇，掂喇掂喇！」至於財位就位於客廳，桃花位靠近陽台，有助Kayan傾生意，安德尊即時大爆難怪Kayan愈撈愈掂：「佢成日坐喺呢度㗎，佢成日話生意好，原來呢個就係佢嘅財位。（特別利傾生意）」。

傾生意！（YouTube影片截圖）

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Kayan屋企整體佈置簡約溫馨，屋內有不少小擺設及綠色植物，窗外可望到山景。其實Kayan之前曾拍片帶大家參觀自己間屋，並透露花了十幾萬裝修，雖然她年紀輕輕，但就非常督信風水，相信「一命二運三風水」，所以每年都會花很多錢佈陣。Kayan同家姐Nicole在房間大擺風水陣，她更大讚家姐房間的「畀仔圍桃花陣」非常靈驗，擺完陣之後即刻有桃花，蜜運成功！而Kayan不但將生意搞得有聲有色，生活亦非常富貴，擁有不少名牌手袋，單單是Hermès已經集齊Birkin、Kelly、Constance、Picotin 18、Roulis、Garden Party等大熱款式，她更無懼被批炫富，自封拜金KOL！

自封拜金KOL！（YouTube影片截圖）

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