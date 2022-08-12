白色強人II｜唐詩詠遇險胎兒不保　顫抖式喊戲感激陳豪神助攻

《白色強人II》昨晚懷孕四個月的蘇怡（唐詩詠飾）原本預設了錄音準備踏正聖誕節讓唐明（馬國明飾）得悉自己榮升爸爸，就在二人準備甜蜜迎聖誕時卻發生大型意外，蘇怡與Vincent（陳豪飾）即時出勤救人。救人期間，蘇怡被踢跌並意外遭鐵枝插中背部，Vincent發現後馬上送蘇怡入院；另一邊廂，未知蘇怡發生意外的唐明聽了錄音，就在最開心一刻得悉蘇怡發生意外……為了保住胎兒，蘇怡堅拒麻醉並約見唐明，唐明為讓蘇怡安心忍痛講大話：「BB爸爸係唐明，你兩個一定冇事……」

唐明與蘇怡本身準備做爸爸媽媽。

昨晚詩詠、陳豪及馬國明鬥飊演技，獲網民大讚演技超班，詩詠與馬明更被指有進步，網民留言：「馬國明喊到我想喊」、「陳豪演得好好（嗰種保護身邊人嘅感覺太型）」、「唐詩詠在蘭桂坊做得好好」、「唐詩詠中招呢吓做得幾好」；該幕加上鏡頭剪接及配樂，整集結尾相當催淚。論到最深刻一幕，應是蘇怡被鐵枝插中，詩詠在短短十數秒鏡頭下，憑藉一個眼眶滿是淚水的茫然狀態，及不斷抖動的身體，充份表現了虛弱、強裝鎮定、恐懼及將一切交給拍檔Vincent等四個不同狀態，而陳豪駭然發現蘇怡受重傷一刻的表情亦拿捏得相當好。

懷孕四個月的蘇怡（唐詩詠飾）發生意外。

談到相關場口，詩詠笑言最難忘是要在「插著鐵枝」的狀態，聽陳豪與工作人員反覆商量「營救蘇怡方案」：「阿MO係咁研究我啲血應該流去邊，又提議話不如唔好鋸斷條鐵枝，但又有人話咁太長上唔到車。」詩詠又大讚阿MO是好對手：「我同佢第一日開工已經唔使Warm up，有時我突然加咗啲嘢，佢都會接到。」

陳豪整幕戲嘅反應都做得相當好，唐詩詠話呢幕大家抬住佢奔跑嘅戲，其實拍得好辛苦吓。

另蘇怡躺在手術床上與唐明對話一幕亦相當感人，雖然唐明全程一面溫柔及憐惜，但仍能清楚感受到他有多心痛；已是第N次與馬明合作的詩詠，亦笑言與對方默契十足：「人生遇到咁嘅對手真係好難得，佢應該係我人生中No.1 有默契，同佢做戲冇顧忌、亦非常放心。」詩詠又笑指躺在手術床上拍戲並不好受，笑言可一不可再：「張手術床好難瞓，我個頭要喺上面，但個身就要斜落去讓個位畀個假人，嗰個角度真係好唔容易，我唔記得自己瞓咗幾耐，但就一直好想去廁所，但又要忍住，因為一起身個過程好複雜，又要搵人扶我又要搬開啲嘢，但捽之我都係忍唔住要去。」

唐明剛得悉做爸爸喜訊後，馬上接獲蘇怡出事消息，呢幕手術室戲，充滿展示出馬明與詩詠的默契。

另由於《白色II》早前在內地網站率先播放，不少網民已得知「蘇唐CP」最終要分開，並因而怪責蘇怡人設自私。對此監製Marco為蘇怡解畫謂：「其實佢冇怪到唐明救佢唔救個BB，只係佢一見到唐明就會諗番起冇咗嘅BB、會記番起所有嘅傷痛，所以佢先選擇分開，或者畀啲時間大家冷靜吓。」