林芊妤倪晨曦出一個Story就賺六位數？　業內人士爆KOL界內幕

商台節目《回答吧1996》由鄧翊暉（Choco）擔任主持，早前兩集拆解有關KOL行業秘密，邀請到於這行業發展的幕後人員「KOL Agency Dodo姐」一起探討KOL界背後不為人知的事！

因為不少網民已經知道KOL大部份社交平台帖文是廣告，所以現時坊間出現了大量「玩法」以圖掩人耳目，而Choco表示現時會有「假自購」的情況出現，即使該產品是廣告商寄來，但KOL會向觀眾表示是自費購買，以免有「賣廣告之嫌」，而「Dodo姐」更爆出KOL為了提高真實性，會在幕後「處理」商品，營造出真實用過產品的感覺：「（拍之前）可能有三分之二唔知點樣蒸發咗（個客收貨？）可能係個客要求。」嚇到Choco當場詢問是哪一個品牌這樣做。

Coffee林芊妤不時會在YouTube頻道教瑜伽！（IG：@coffee89921）

由於KOL的入行門檻較低，因此數量如恆河沙數，不過總會有一、兩個特別顯眼，被問到又哪幾位KOL是客戶的熱門人選時，「Dodo姐」表示有兩位健身類型的女KOL因形象健康而受到不少青睞：「長期無論任何產品都搵到佢哋。」更給了提示：「有家庭嘅。」而Choco就繼續問到：「成日做瑜伽嗰個，另一個都係有家庭嘅，明星起家嘅，啱啱生完BB嘅。」而「Dodo姐」就一一回應：「係！」根據以上的提示，不難想像到他們是指林芊妤 （Coffee）和倪晨曦（Elva），當然，他們由始到終都沒有開名。

Elva 的YouTube頻道內容類型各有不同，有育兒、化妝、運動等等！(IG/@misselvani)

隨後「Dodo姐」就大爆這兩位女KOL在行內的價目：「隱晦咁講，一個十秒以內的Story已經要六位數字以上。」Choco就震驚表示：「佢哋最近被人邀請去新開張嘅酒店喎！咁咪免費入去住、再加六位數字嘅Story？係一日賺六位數定係一個Story六位數？」「Dodo姐」透露：「段Story計算，又或者係package（套餐）都唔奇，因為佢哋真係做到好多嘢，畀呢個數佢哋，翻嚟一定唔止呢個數，肯定！」

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