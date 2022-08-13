周慧敏回信給粉絲仲簽埋相　網民大讚貼心：感覺很溫暖！

寫信給偶像，最開心的莫過於收到對方的回信，一名內地網民近日就在小紅書興奮分享再次收到周慧敏（Vivian）親筆信的感受。他表示13年前曾寫信問天后感情問題，當時對方亦在回信中給了答覆。而13年後，這位網民幫朋友再次寫信給Vivian，同樣地收到對方的回信，Vivian還貼心地在相片上簽名，認真愛錫粉絲。



一名內地網民近日就在小紅書興奮分享再次收到周慧敏親筆信的感受。（周慧敏IG圖片）

這位網民寫着：「時隔13年後我又收到了周慧敏的回信，老粉應該記得我之前分享過13年前收到周慧敏回信的筆記，當時稚嫩的我寫信去竟然問天后感情問題，現在回想起來都覺得當時的自己有點傻傻的。當然天后那時在回信裏還是給出了我答覆，只是我當年沒看懂。」

這位網民表示13年前曾寫信問天后感情問題，當時對方亦在回信中給了答覆。（小紅書圖片）

他說13年後再次寫信給Vivian，感覺既熟悉又陌生：「雖然大家都知道Vivian回信率很高，但在此之後我再也沒給她寫過信了。而今年3月我接到一位重慶粉絲的請求，讓我幫她寫一封信給她偶像Vivian。這讓我覺得既熟悉又陌生，熟悉的是我在13年前就收到過她的回信，已經不覺得有什麽新奇。陌生的是畢竟過了那麽多年，再次給她寫信的感覺還是覺得有點新鮮。當然，這封信我是代入粉絲的故事和想說的話去幫她寫，並不是寫我自己的感受。」

13年後，這位網民幫朋友再次寫信給Vivian。（小紅書圖片）

疫情影響寄件速度，5個月後他終於收到Vivian的回信：「這一等就是5個月，今天終於收到了回信。翻查了掛號信的軌迹，原來這封信在5月5日已經在香港寄出了，3個月才來到廣州。疫情對於信件的運送影響也很大，以前香港寄來廣州的信是直接陸路運來的，通常一周內就會到。然而這封信是香港運去上海，再從上海輾轉來到廣州，繞了一個圈，而且中間上海還經歷了疫情，難怪會拖了那麽久。」

他更大讚Vivian貼心又溫暖：「回信中Vivian還是一如既往很貼心地回應了粉絲的話語，寫滿了一張紙，照片也簽名了。由於這位粉絲家中沒有信箱，於是我用自己地址代她接收，雖然真正被回信的人不是我，但我也有參與到其中，能讓我再次嘗到收到Vivian回信的感覺的確很溫暖。」

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