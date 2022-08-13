周慧敏回信給粉絲仲簽埋相 網民大讚貼心：感覺很溫暖！
寫信給偶像，最開心的莫過於收到對方的回信，一名內地網民近日就在小紅書興奮分享再次收到周慧敏（Vivian）親筆信的感受。他表示13年前曾寫信問天后感情問題，當時對方亦在回信中給了答覆。而13年後，這位網民幫朋友再次寫信給Vivian，同樣地收到對方的回信，Vivian還貼心地在相片上簽名，認真愛錫粉絲。
這位網民寫着：「時隔13年後我又收到了周慧敏的回信，老粉應該記得我之前分享過13年前收到周慧敏回信的筆記，當時稚嫩的我寫信去竟然問天后感情問題，現在回想起來都覺得當時的自己有點傻傻的。當然天后那時在回信裏還是給出了我答覆，只是我當年沒看懂。」
他說13年後再次寫信給Vivian，感覺既熟悉又陌生：「雖然大家都知道Vivian回信率很高，但在此之後我再也沒給她寫過信了。而今年3月我接到一位重慶粉絲的請求，讓我幫她寫一封信給她偶像Vivian。這讓我覺得既熟悉又陌生，熟悉的是我在13年前就收到過她的回信，已經不覺得有什麽新奇。陌生的是畢竟過了那麽多年，再次給她寫信的感覺還是覺得有點新鮮。當然，這封信我是代入粉絲的故事和想說的話去幫她寫，並不是寫我自己的感受。」
疫情影響寄件速度，5個月後他終於收到Vivian的回信：「這一等就是5個月，今天終於收到了回信。翻查了掛號信的軌迹，原來這封信在5月5日已經在香港寄出了，3個月才來到廣州。疫情對於信件的運送影響也很大，以前香港寄來廣州的信是直接陸路運來的，通常一周內就會到。然而這封信是香港運去上海，再從上海輾轉來到廣州，繞了一個圈，而且中間上海還經歷了疫情，難怪會拖了那麽久。」
他更大讚Vivian貼心又溫暖：「回信中Vivian還是一如既往很貼心地回應了粉絲的話語，寫滿了一張紙，照片也簽名了。由於這位粉絲家中沒有信箱，於是我用自己地址代她接收，雖然真正被回信的人不是我，但我也有參與到其中，能讓我再次嘗到收到Vivian回信的感覺的確很溫暖。」