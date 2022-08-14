佘詩曼曬素顏分享護膚心得惹網民妒忌：你的護膚秘笈是遠離男人吧

佘詩曼貴為1997年港姐季軍，出道多年來一直保持美貌與智慧並重，47歲的她依然保養得宜，亦是圈中有名的凍齡女星代表之一。近日，她在小紅書與網民分享自己的護膚心得和秘訣，兼且大方公開自己的素顏照：「女生都愛美，誰不想自己擁有一張白滑水嫩的臉，所以肌膚保養是許多女生非常注重的課題！」



佘詩曼分享護膚秘訣。（小紅書：@佘詩曼Charmaine Sheh）

阿佘表示自己主要有四個保養肌膚的方法，包括用「無皂鹼」的清潔產品溫柔地清潔肌膚、每兩星期用磨砂膏去一次死皮、最不同天氣準備不同功能性的面膜和最重要的步驟－鎖水：「這個步驟若沒有確實做到，等同於前功盡棄，水分補充固然重要，但只有鎖住的水分才算是自己的！所以在潔膚及保濕步驟後，依照個人膚質、膚況擦上適合自己的鎖水產品，油肌的女孩可以選擇較清爽的乳液，中性肌膚的女孩可以選擇保濕乳液，而對於乾肌女孩們來說，比乳液更為濃稠的乳霜，甚至保養油就會是不錯的選擇。補水、鎖水雙管齊下，才能達到1+1=2的效果。」

佘詩曼的皮膚像少女一樣。（佘詩曼小紅書圖片）

阿佘又公開自己的素顏照，膚況好到不得了一點也看不出歲月的痕跡，獲網民留言連連讚歎，大讚她似足皮膚白裏透紅的少女：「保養得真好」、「最美的素顏」、「好羨慕」、「真年輕！多年以來沒有什麼變化」。亦有網民表示很羨慕單身的阿佘：「不生娃不結婚的都還挺好的」、「你的護膚秘笈應該是遠離男人吧」。

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