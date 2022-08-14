痞子殿下｜陳瀅男扮女裝被指表情太淫　即激動澄清：我係咸濕！

陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚主演的TVB劇集《痞子殿下》現時已經播出兩星期，雖然憑搞笑無厘頭的風格令不少觀眾讚賞看得好輕鬆，但卻有人批評覺得似古裝版的《開心速遞》。日前四位主角坐在一起細看兼朗讀網民的每則負評：「好XX，成個台啲暗星都X！」



《痞子殿下》由陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚主演。（IG：@kalok_）

四位主角坐在一起細看兼朗讀網民的每則負評。（Facebook：@JW 王灝兒）

JW笑言自己為人比較樂觀，腦袋總是能夠很好過濾負面留言，就算網民批評她的聲音像「雞仔聲」、不夠靚女又或者狠批她演戲比起唱歌還要好，亦展現出沒所謂的態度。有網民批評周嘉洛在劇中感覺像模仿住周星馳，他澄清自己絕對沒有模仿對方：「但真係有啲嘢入咗去，可能有時講嘢都會似佢......」不過對於有網民狠踩自己「簡直就係旺角啲廢青，爛泥點扶得壁，鍾意得佢嗰啲都係有眼無珠」，他隨即為喜愛自己的人護航：「真係好見仁見智嘅，每個人都會有唔同嘅功能，就如人生有唔同階段，呢個階段嘅我配合到某啲人當下鍾意睇嘅嘢，我覺得每個人都有唔同嘅品味，你唔好侮辱嗰啲人，都要尊重番人哋嘅諗法。」

周嘉洛被不少網民批評模仿周星馳。（Facebook：@JW 王灝兒）

陳瀅大聲讀出批評自己的負評，並且一邊讀一邊點頭：「『我覺得反而陳瀅唔掂，佢得一個惡樣，係講對白唔自然，完全冇嗰種氣勢！』，我都唔覺得好mean，講得幾啱吖！」她解釋道自己的角色開頭確實只有惡樣，但到後期會慢慢有轉變。另外，她留意到自劇集播出後經常被網民形容不惜女扮男裝的自己「淫」：「近排真係見到好多，話我淫，但我都好想澄清，我唔係淫，我係咸濕！唔係我，係我個角色蠻儀！」她笑言這個角色是一個女將軍，所以幻想自己是一個男人一樣，「男仔見到女仔會點？咪咸濕囉！咪會𥄫女流口水囉，所以我做咗女將軍咪咸濕囉，見到波咪流口水囉！」

陳瀅在劇中經常露出好色表情。（YouTube：@TVB (official)）

陳瀅笑言留意到自劇集播出後經常被網民形容不惜女扮男裝的自己「淫」。（Facebook：@JW 王灝兒）

陳瀅激動澄清！（Facebook：@JW 王灝兒）

有網民狠批劇集實在太無聊，隨即有人出來護航說「你睇番《I SWIM》啦」，周嘉洛亦很尊重ViuTV，認為各有各好：「我哋劇就係比較包羅萬有啲嘅，大隻嘅當然係《I SWIM》，不過朱朱都有少少咁嘅！」不過，對於有人稱「啲主角毫無吸引力」，JW即表示她覺得他們各自有各自的吸引之處，陳瀅臉上亦略有失望：「見仁見智啦！」又對於劇集無法受到每位觀眾的青睞，周嘉洛感到相當可惜：「呢部劇嘅笑位唔啱你都係有啲可惜，我建議一路追到15集之後，就會開始有呢種（好笑嘅）感覺！」

對於劇集無法受到每位觀眾的青睞，周嘉洛感到相當可惜。（Facebook：@JW 王灝兒）

周嘉洛亦很尊重ViuTV，認為各有各好。（Facebook：@JW 王灝兒）

四人朗讀完負評之後心情未有太受影響，朱敏瀚坦言「有人講總好過冇人講」，JW表示自己做娛樂行業就不介意成為觀眾茶餘飯後的話題，只希望可以為大家帶來娛樂。陳瀅則認為負評有助自己的成長：「你哋講嘅嘢有時我哋都會覺得，啊，原來係咁樣㗎？可能會可能因為你哋嘅負評留言而令我哋有少少進步。」