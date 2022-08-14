牧野家族︱42歲容祖兒期待結婚生B︰我就放下我的工作不會再想

內地綜藝《牧野家族》以自然生活實驗真人騷為主題，有份參與拍攝的容祖兒早前因為試食豬糧而引起網民討論。而在第5集入面，天后容祖兒就談到對愛情和事業的看法，直言自己「從來沒有想過要退休」。



被問到會否接受姐弟戀，容祖兒表示︰「姐弟戀？我覺得要相處。」而她自己是可以接受到的，她又自爆︰「我也曾經好像喜歡過一個男生比我小的。」那個男生年紀比她小5歲。（影片截圖）

容祖兒與另一藝人王子文聊天時，講到自己在事業和工作上，心態已有所轉變，她說︰「有一點改變，以前可能就覺得……很希望給別人認同，要拼盡全力的去做，但是現在我覺得，要做自己喜歡的，因為如果這個工作你沒有興趣，你硬接，你也不會做得好。（王子文︰是的，肯定的。）所以現在就經過了這麼多年的感受，我就知道自己喜歡的，不喜歡的，但是我從來沒有想過要退休，因為退休之後，就很容易變得沒有價值感，沒有感覺自己……還可以做什麼，那我也沒有……家庭。」

容祖兒從來沒有想過要退休。（影片截圖）

談到婚姻與家庭，現年42歲的容祖兒直言自己還是抱着期待的態度的，「但是我期待啊！因為我期待說，突然間……我有談戀愛了，我生小孩了，然後我就跟大家宣布了，我要休息一年！這一年就屬於我，可能我就放下我的工作，不會再想它，我就安心去準備我自己下一個的人生，我其實是蠻期待的。」之後容祖兒又說︰「如果我有一天，我決定了當一個母親的話，我有另外的一種被需要的感覺，就是自己的價值，有一個提升。今年看看吧……」

+ 7

容祖兒又暗示自己不太懂跟男生相處，她說︰「就是跟男生相處，對我也是一個很大的課題。」而她亦因為自己是藝人的身份，所以在認識朋友方面有顧慮，她說︰「有一次我跟阿Sa（蔡卓妍），她就帶我去了一個喝東西的地方，那天不知道為什麼我完全沒有喝，我就很清醒的，看着有幾個男生過來，跟我們聊天，那種搭訕，我就覺得……喔！原來搭訕是這樣的，他就會說『聽說你是一個很出名的人』，我覺得這個很尷尬，這一句已經很尷尬了。（王子文︰不太禮貌啊這樣。）對，然後我覺得這些地方去的都沒有說一定是壞，但是可能我就比較缺乏安全感了，我又是公眾的人物，我會覺得他們會抱着很多不同的想法來跟你說話，或者是那種能不能夠成為朋友的，我都很敏感。」