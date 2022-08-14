痞子殿下｜周嘉洛呼籲觀眾勿將劇情與紅館意外掛鉤：意外冇人想

TVB熱播劇集《痞子殿下》自播出後反應良好，網上也有不少網友開Post討論。由於劇集反應良好，今天（14日）劇中演員也一起聚在TVB廠內做宣傳活動。主角之一的周嘉洛及陳瀅雖然在忙於拍攝其他劇集，但也特意趕來出席宣傳活動。二人接受《香港01》訪問時，陳瀅說：「呢套劇我哋係想話畀大家知我哋嘅團隊精神好強。」

而劇中嘉洛的表現發揮超水準演出，不少網友大讚有周星馳的味道，但嘉洛不敢當：「我都收到好多建議返嚟，當中有讚有彈，我自己都深感受，知道自己好多不足，過程中我冇刻意去模仿，可能好多嘢我都入咗血。」

反應不錯。（梁碧玲攝）

有人更稱嘉洛是周星馳接班人，嘉洛簡直受寵若驚：「唔好用接班人，我覺得真係個樣嘢，網絡咁盛行，佢哋講乜都得，每人一把口，所以我唔會話特別睇一個留言同埋認真，咁其他就隨緣啦，跟自己方向同節奏就Ok。」

陳瀅笑言在網上看見一個留言讚她喜感比周嘉洛更重。（梁碧玲攝）

另外《痞子殿下》其中一集的劇情講到比武招親，有一幕有重物擊中參賽者，令到網友聯想起MIRROR紅館演唱會發生的事故，嘉洛強調：「絕對唔係大家諗咁嘅，首先我哋拍都係一年前，同埋出發點係跟劇情。咁佢哋係一個意外，冇人想，而大家睇我哋希望大家開開心心，唔想大家將其他唔開心事掛鉤。」