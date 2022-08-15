痞子殿下︱古裝極多植入式廣告勁誇張　網民撐︰搞笑戲咁認真做乜

無綫熱播劇集《痞子殿下》是一套「無厘頭式」的輕鬆喜劇，由一班年輕演員周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒和朱敏瀚主演，不少觀眾喜歡劇集節奏明快，而且加入現今流行的用語，有非一般古裝劇的感覺，但同時亦有觀眾覺得似古裝版的《愛．回家之開心速遞》，新意欠奉。早前，有網民在討論區發帖子，以「《痞子殿下》穿崩點」為題，大數劇集的幾處「穿崩位」，包括有「無端端加句英文」、「現代親人的稱呼」、「電腦字體嘅野」和「現在的品牌出現在古代」，其實劇集擺明以「無厘頭」作賣點，所以頭三個講法也可以以「毋須太認真」去講得通，但有網民就覺得劇集的確是太多植入式廣告了。



大大個廣告，好難見唔到！（《痞子殿下》截圖）

《痞子殿下》中，不時會見到四個有份贊助劇集的品牌廣告，而且是近乎集集都有，經常在街頭見到，最誇張是在馬車外面，「大大隻字」寫了品牌的名稱和標誌，非常顯眼，想不到連古裝劇都可以有植入式廣告！

不過在討論區的帖文留言，大多數覺得發帖者太認真，其他網民紛紛表示︰「呢套根本係搞笑戲，咁認真做乜」、「或者睇下有乜植入廣告、搞笑名都係賣點」、「古裝都植入到廣告先勁，而家個個都睇到呢兩個品牌」、「算成功廣告宣傳」，更有人留言︰「呢套係古裝片，即係一班人着住古裝拍嘅片，冇話個故事背景係古代啊！」

網民在討論區發帖子，指出《痞子殿下》的「穿崩位」。（討論區截圖）

《痞子殿下》片尾清楚列明了贊助劇集的品牌。（《痞子殿下》截圖）

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其實無綫2016年的劇集《殭》的古裝部分亦曾疑似加入植入式廣告，鄭嘉穎在明朝試食一道名為「木桶炸雞」的菜，大讚炸雞外脆內軟，餸菜的名稱和外表都令人聯想到某炸雞快餐店，加上鄭嘉穎曾是該品牌的代言人，更令人有聯想。不過其實《殭》的木桶炸雞似乎只是編劇安排，因為劇集的片尾沒有寫明該品牌有份贊助，並未有落廣告。