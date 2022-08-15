李政宰着粉紅西裝上節目撞樣網紅狗　鄭雨盛幫忙出頭超有愛

「清潭洞夫婦」李政宰與鄭雨盛近日正努力宣傳新戲《HUNT》（獵首密令），上星期二人亮相節目《家師父一體》時，李政宰就因一身粉紅色造型已成為熱話，有網民更對比他與網紅狗的照片。



李政宰日前以粉紅色西裝配大珍珠頸鏈造型出演《家師父一體》，就連他也自嘲自己是「清潭洞夫人」。其後有網民發文笑言李政宰一身造型撞樣網紅狗，並講到：「幾天前把頭像換成小狗的照片，但見到李政宰這樣出鏡十分堂皇，所以靜靜地把照片換了…」由於李政宰與小狗完全撞樣，因而成為網上熱話。

李政宰撞樣網紅狗後成為網上熱話。（網上圖片）

點撃睇李政宰當天的造型：

+ 2

事後有粉絲帶着小狗的對比照參加《HUNT》首映會，鄭雨盛見到照片時笑着問，為甚麼要把兩者的照片拼在一起，就像替李政宰出頭。一旁的李政宰只是笑着站在鄭雨盛身後，化身小女人，網民都笑言二人的確很像真實夫妻一樣。

鄭雨盛幫李政宰出頭超有愛！（影片截圖）

2022韓國福布斯名人收入排名TOP10 BLACKPINK金秀賢IU全上榜

名人的收入包括廣播、廣告、電影、電視劇片酬、音源、演出、和年薪等，其中排行第一的年收入高達1億美元（約7.8億港元），立即點擊睇2022年韓國福布斯名人收入排名TOP 10名單 ：