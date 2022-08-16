64歲陳美琪素顏出席30周年聚會氣質依然　再婚收養孤女視如己出

現年64歲的前無綫花旦陳美琪（Maggie）當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地，適逢今年是劇集開播30周年，Maggie早前特別去了探望導演夏祖輝夫婦，她在微博曬出合照，並寫道：「我們的30周年，和夏導演夫婦聚首，導演好開心，笑逐顏開！3個素顏的人，過一個素顏的30周年聚會，友誼長存，天涯若比鄰！」



陳美琪在微博曬出與導演夏祖輝夫婦的合照。（微博@陳美琪）

身穿淺綠色T恤的Maggie，一頭長髮披散下來，打扮簡單，已經64歲的她身形瘦削，與年輕時相比美貌不再，但素顏出鏡皮膚緊緻，面露甜笑，氣質依然出眾。Maggie早年曾與大生銀行家族後人馬清偉有過一段婚姻，但有傳因關之琳介入，令原本懷有身孕的Maggie情緒受影響不幸流產，其後在1986年離婚。而關之琳曾在內地節目《魯豫有約》中澄清當年的緋聞：「我沒有主動就行了，我擋不住人家為了我做什麼事情，但我沒有主動要求他做，為我做什麼事情。」並坦言有後悔：「因為還是有傷害到人的，我的定義是我不應該破壞人家的。」

Maggie早年曾與大生銀行家族後人馬清偉有過一段婚姻，但有傳因關之琳介入，令原本懷有身孕的Maggie情緒受影響不幸流產，其後在1986年離婚。（影片截圖）

而Maggie在1999年與從事電腦生意的美籍華人忻尚永再婚，雖然兩人未有生育，但依然恩愛。2008年Maggie在山西遇上只有9個月大的祈天露，疑因患有先天性腦積水被遺棄在垃圾堆中，與丈夫商量後，Maggie正式收養了祈天露，後來診斷證實，祈天露出世時脊椎爆裂影響神經線，2016年手術成功。多年來Maggie將養女視如己出，悉心照顧，近年更陪女兒出國讀書，翻看她的微博可見她這幾個月以來都在國外，今次專程去探望夏導演，相當有心！

Maggie多年來對養女悉心照顧，愛護有加。（微博@陳美琪）