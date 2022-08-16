陳百祥話在主持界退休又話復出　反口覆舌皆因佢一句畀個機會佢？

香港藝人陳百祥（阿叻）早前公開表示將會告別主持界，無綫電視（TVB）節目《善心滿載仁愛堂》將是阿叻的「告別作」。昨日（15日）阿叻出席《善心滿載仁愛堂》記者會時卻自爆會「反口覆舌」。

香港藝人陳百祥（阿叻）早前公開表示將會告別主持界 (陳順禎 攝)

點解阿叻會「反口覆舌」? 👇🏻👇🏻👇🏻

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阿叻早前曾預言《善心滿載仁愛堂》將會是他的告別作，但昨日阿叻卻話：「要畀面志偉，一出話係最後一個騷，即刻有好多個電話打比我問阿。志偉仲叫我畀個機會佢。」所以阿叻才會反口覆舌，阿叻再揚言會多做幾個騷才能正式「告別」。阿叻又指多年前志偉曾經幫過他，在當年金融風暴時，志偉曾經把自己定期存款暫停，把所有錢都借給了阿叻。阿叻表示：「咁我一兩個星期已經還晒畀佢，同埋還埋利息畀佢。」對於這份友情，阿叻話一直記於心中，所以志偉出聲一定會幫忙，除了志偉，阿叻亦話譚詠麟（譚校長）曾經借過錢予他解困，所以阿叻感謝自己認識的朋友夠多，更直言：「識人好過識字！」

阿叻早前表示《善心滿載仁愛堂》將會是他的告別作 (陳順禎 攝)

阿叻於今次《善心滿載仁愛堂》活動中唱抒情歌，亦會加入中西樂伴奏，阿叻表示十分新穎，因為自己很少接觸這個類型的音樂，，以前曾經跟老婆黃杏秀合唱粵曲，覺得這次對他來說有點難度。