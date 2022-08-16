陳凱琳首出任監製主持英文節目　朱千雪分享五年異地戀維繫秘訣

Grace陳凱琳接受新挑戰，為明珠台清談節目《Love Matter》任主持人，更首度擔起監製一職，一連十二集節目廣邀嘉賓好友，暢談愛情觀、戀愛經驗，以及由愛延展出的其他話題，包括人際關係、網上約會、兄弟姊妹情、競爭對手、育兒及友情等等。首集邀來已轉行的朱千雪，以英文詳談愛情家庭事。

Grace陳凱琳為明珠台清談節目《Love Matter》任主持人，更首度擔起監製一職，首集邀來已轉行的朱千雪，以英文詳談愛情家庭事。

朱千雪細訴與青梅竹馬的丈夫吳昆倫（Justin）有趣的相識經過，笑言這段奇妙的緣份，從出生那天便展開。當年二人的媽媽因在同一醫院，同一房間誕下孩子而相識，亦成為世交，千雪與Justin更因此建立友誼。在某年的聖誕節，千雪因獨自留港，而獲Justin家人邀請一同慶祝，二人愛情的種子從此萌芽。

朱千雪細訴與青梅竹馬的丈夫吳昆倫（Justin）有趣的相識經過，笑言這段奇妙的緣份，從出生那天便展開。

千雪更與Grace分享了自己對婚姻的憧憬與現實的對比。當中，她透露與Justin這段異地戀長達五年，因長時間分隔兩地，所以婚後一起生活才能與丈夫追回一般男女朋友交往時所做的事情，例如：約會、拖手、去旅行等。在“Memory Lane”的環節中，Grace 亦問到千雪婚前有沒有家人或朋友給她維繫婚姻的秘訣，千雪坦然閨密岑杏賢（Jennifer）曾給予她最佳的意見，但她卻大笑當時並沒有採用。其後，千雪與Grace談論《愛的五種語言》，二人分別分享了自己的經歷，並一致認為每人都擁有不同表達愛意的方式。最後，Grace與千雪大玩“Spin the Bottle”遊戲，挑戰 “Truth or Dare”；千雪為逃避懲罰，竟大爆家裡鮮為人知的秘密。