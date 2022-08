Lucy李元元媽媽笑指女兒是「流鶯」惹圍插　急澄清未有刪帳戶

深受網友歡迎的星二代Lucy李元元,肥嘟嘟舉止可愛,一直獲得不少廣告商青睞,而李燦森與其太太梁志瑩Sophia毫不介意分享愛女豪邁一面與眾同樂。日前Sophia貼出Lucy粗魯坐姿,相片解說寫上「廟街流鶯一枚」引嚟網民鬧爆,更疑似刪除帳戶避風頭。



Lucy李元元肥嘟嘟舉止可愛,深受網友歡迎。(IG:@lucy.is.good)

網友批Lucy李元元成如搖錢樹 李璨琛太太自嘲是「吸血鬼經理人」

出事帖文是Lucy身穿心愛的白色紅心連身裙,坐在兒童椅上未有合起雙腿,著上銀色高踭鞋豪邁坐姿令媽媽失笑,發文留言:「廟街流鶯一枚,喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀,你咁樣係唔會有客㗎。」流鶯意指街上兜搭恩客嘅女性性工作者,用以形容4歲小朋友令網友嘩然圍插:「個女第時大個,實被同學笑到面都黃。」

Lucy李元元帳戶出事帖文。(IG:@lucy.is.good)

及後李元元IG帳戶無法搜尋內容清空,傳出Sophia刪帳戶避風頭。她在8月16日下午更新個人IG否認此事:「其實呢我本人就冇delete度Lucy個account,係因為Lucy is not old enough喎,而比IG suspend咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁。」疑因觸犯IG條款「必須年滿13 歲才能擁有Instagram帳號。」令帳戶暫時被禁。

Lucy李元元IG帳戶疑被刪。(IG:@lucy.is.good)

Lucy李元元媽媽指自己未有刪除帳戶。(IG:@ilikesunday)