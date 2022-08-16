Lucy李元元媽媽笑指女兒是「流鶯」惹圍插　急澄清未有刪帳戶

深受網友歡迎的星二代Lucy李元元，肥嘟嘟舉止可愛，一直獲得不少廣告商青睞，而李燦森與其太太梁志瑩Sophia毫不介意分享愛女豪邁一面與眾同樂。日前Sophia貼出Lucy粗魯坐姿，相片解說寫上「廟街流鶯一枚」引嚟網民鬧爆，更疑似刪除帳戶避風頭。



Lucy李元元肥嘟嘟舉止可愛，深受網友歡迎。（IG：@lucy.is.good）

網友批Lucy李元元成如搖錢樹 李璨琛太太自嘲是「吸血鬼經理人」

出事帖文是Lucy身穿心愛的白色紅心連身裙，坐在兒童椅上未有合起雙腿，著上銀色高踭鞋豪邁坐姿令媽媽失笑，發文留言：「廟街流鶯一枚，喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀，你咁樣係唔會有客㗎。」流鶯意指街上兜搭恩客嘅女性性工作者，用以形容4歲小朋友令網友嘩然圍插：「個女第時大個，實被同學笑到面都黃。」

Lucy李元元帳戶出事帖文。（IG：@lucy.is.good）

及後李元元IG帳戶無法搜尋內容清空，傳出Sophia刪帳戶避風頭。她在8月16日下午更新個人IG否認此事：「其實呢我本人就冇delete度Lucy個account，係因為Lucy is not old enough喎，而比IG suspend咗個account。處理中處理中，大家稍安毋躁。」疑因觸犯IG條款「必須年滿13 歲才能擁有Instagram帳號。」令帳戶暫時被禁。

Lucy李元元IG帳戶疑被刪。（IG：@lucy.is.good）

Lucy李元元媽媽指自己未有刪除帳戶。（IG：@ilikesunday）